Neue Traubensorten laufen Klassikern wie Pinot Noir den Rang ab

Landwirtschaft Trauben-Neulinge gegen Klassiker wie Müller-Thurgau oder Pinot Noir: «Das Umstellen auf diese neuen Sorten braucht viel Zeit» Roland Lenz gehört zu den renommiertesten Biowinzern im ganzen Kanton. Er beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem Bioanbau. Der Piwi-Schweiz-Präsident setzt vor allem auf pilzresistente Sorten und verspricht damit die Zukunft. Die Meinungen zu diesem Weg gehen aber auseinander. Robin Bernhardsgrütter 11.09.2021, 05.10 Uhr

Die Rebstöcke von Roland Lenz gehören zu den wenigen auf dem Iselisberg, die so viele Früchte tragen. Bild: Robin Bernhardsgrütter

Das Weinjahr 2021 war eines der schwierigsten der letzten Jahre. Bei der Medienkonferenz am 2. September wurde durch Vertreter der Wein-Branchenverbände, der Fachstelle für Rebbau und durch Vertreter von Pflanzenschutzverbänden dies klar gesagt.

Falsch, sagt Roland Lenz, Biowinzer aus Uesslingen. «Wir können dieses Jahr ein Rekordjahr verbuchen und zwar in der Masse und in der Qualität der Trauben», sagt Lenz. Er setzt dazu vor allem auf pilzresistente Sorten, sogenannte Piwi-Sorten. Von seinen 26 Hektaren Rebanlagen sind 80 Prozent mit pilzresistenten Sorten bepflanzt.

Weg von den traditionellen Sorten zu den neuen Sorten

Roland Lenz zeigt seine Piwi-Traubensorten. Bild: Robin Bernhardsgrütter

Für den Präsidenten von Piwi Schweiz Roland Lenz ist klar, würden die Winzer mehr auf solche resistenten Sorten setzen, und weg von den traditionellen Sorten Pinot Noir, Müller-Thurgau oder Riesling-Silvaner kommen, dann hätte man die aktuellen Probleme mit dem Pilz «falscher Mehltau» nicht.

Auch der Hagel hat Lenz nicht sonderlich getroffen. Es fällt auf: Er hat auf den allermeisten Rebstöcken ein Hagelnetz aufgebaut. Auch die Fachstelle Rebbau mit Markus Leumann sagt: «Die Fachstelle empfiehlt seit 2014 in Witterungsschutz, also Hagelnetze, und Insektennetze zu investieren.»

Lenz sagt: «Der Klimawandel kommt, auch das nächste Jahr könnte wettermässig eines geben wie dieses Jahr. Und dafür gibt es nur die neuen Sorten als Lösung.»

Markus Leumann, Leiter der Fachstelle für Rebbau Schaffhausen, Zürich und Thurgau, ist nur bedingt mit der Meinung von Roland Lenz einverstanden. Er sagt:

«Den Piwi-Sorten gehört die Zukunft, das sehe ich auch so. Doch das Umstellen auf diese neuen Sorten braucht viel Zeit. Das geht nicht einfach von heute auf morgen.»

Für ihn hätten einfach viele Winzer und auch der Branchenverband den Zug der Nachhaltigkeit verpasst. Das jetzt sei eben das Resultat daraus, sagt Roland Lenz und kritisiert auch den Branchenpräsidenten Thurgauer Wein, Ständerat Jakob Stark.

Jakob Stark möchte die Winzer zusammenarbeiten lassen

Ständerat Jakob Stark, Präsident Branchenverband Thurgauer Wein. Bild: PD

Stark sagt zu dieser Kritik: «Auch ich habe Piwi-Sorten in meinen Anlagen angebaut, das schon seit 20 Jahren. Doch auch sie sind nicht zu 100 Prozent resistent, auch sie brauchen Pflanzenschutzspritzungen.» Stark, der erst seit ein paar Monaten Präsident des Branchenverbandes ist, sieht es nun als seine Aufgabe, die Zusammenarbeit der Winzer zu stärken und alle ins Boot zu holen. Und auch er sagt: «Den neuen Sorten gehört die Zukunft.»

Für Lenz geht das alles aber zu wenig schnell. Er beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem Bioanbau von Trauben und möchte bis in ein paar Jahren ganz auf resistente Sorten umsteigen. «Wir sind auf einem guten Weg. Biodiversität und Traubendiversität sind das A und O. Auch andere Winzer müssen diesen Weg gehen und weg von den Pflanzenschutzmitteln kommen», sagt der Biowinzer.

Markus Leumann, Leiter der Fachstelle Rebbau SH-ZH-TG. Bild: Robin Bernhardsgrütter

Auch hier ist Markus Leumann von der Rebbaufachstelle nicht ganz gleicher Meinung. Man sehe ein grosses Potenzial, gerade beim Weisswein. «Aber der Rotwein ist bei den neuen Sorten einfach noch nicht so weit», sagt Leumann. «Doch, das sind sie», entgegnet Lenz. Auch hier ist man sich also nicht ganz einig.

Fakt ist, Roland Lenz hat im Gegensatz zu anderen Anlagen, wo viele Rebstöcke leer sind, wundervolle Trauben zu ernten. Doch ganz ohne Pflanzenschutz gehe es dann doch nicht. «Der Druck dieses Jahr war so hoch, dass auch ich zwei Spritzungen fahren musste. Homöopathische Behandlungen wird es wohl auch in Zukunft brauchen», sagt Lenz.

Die Traubenernte auf dem Weingut Lenz in Uesslingen hat begonnen. Bild: Robin Bernhardsgrütter

Leumann und Lenz betonen immer wieder, dass sich dieses Jahr bei den Traubensorten die Spreu vom Weizen trennt und sichtbarer wird, welche Sorten gut in der Schweiz funktionieren und welche nicht. In Zukunft wird man also vermutlich weniger Pinot Noir, Riesling-Silvaner oder Müller-Thurgau auf den Rebstockbeschriftungen lesen, sondern vermehrt Solaris oder Divico.