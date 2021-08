Landwirtschaft «So lernen wir immer wieder neue Tiere kennen»: Truthahn-Sommerexperiment begeistert Homburger Landwirt Joe Santo vom Biohof Klingenberg in Homburg hat seine Begeisterung für Truthähne gefunden. Einst als Sommerexperiment geplant, will er nun vermehrt Zeit in die Haltung der Tiere investieren. So könnte auch der Minderertrag der Ernte ausgeglichen werden. Evi Biedermann 12.08.2021, 04.10 Uhr

Die Truthähne auf Joe Santos Hof in Homburg. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich war die Idee mit der Trutenhaltung nur als Sommerexperiment gedacht. Wie andere davor auch. Wenn jeweils die Mutterkühe auf der Sommerweide waren, habe man sich für diese Zeit ein paar Tiere zugetan, erzählt Landwirt Joe Santo. Etwa Eintagsküken oder Jungschweine. Zum einen aus Neugier auf das Tier, zum andern, weil während der Abwesenheit der Kühe der Stall leer und somit ein Nachtlager für Sommergäste vorhanden sei. Der 52-Jährige sagt:

«Wir kaufen die Tiere, umsorgen sie gut, essen aber auch ihr Fleisch.»

Landwirt Joe Santo.

Bild: Benjamin Manser

Er hat 1990 den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Homburg übernommen und zum heutigen Familienunternehmen weiterentwickelt. Der Grossteil des Fleisches wird verkauft. Die temporären Sommertiere sind eine bereichernde Abwechslung für den Betrieb und dessen Beschäftigte. «So lernen wir immer wieder neue Tiere kennen, erfahren einiges über sie und erhalten dazu noch eigenes Fleisch», sagt Santo.

Truthähne haben die Familie in allen Aspekten überzeugt

In Santos Stall tummeln sich seine neuste Errungenschaft: Trutenvögel. Letztes Jahr hat er mit zwölf Jungtieren begonnen, heuer kaufte er bereits 90 davon. Neugierig, aber unaufgeregt nehmen die Hähne und Hennen den Besuch zur Kenntnis, einige wagen sich bis ans Hosenbein heran. Truten seien soziale Wesen, pflegeleicht und untereinander friedfertig, sagt Santo. Aufgestockt hat er den Bestand der Tiere, weil ihn und seine Familie die Qualität und der Geschmack des Fleisches überzeugten und die Nachfrage dafür stimmte. Er sagt:

«Die überraschende Erfahrung war, wie viel mit guter Ernährung und guter Haltung erreicht werden kann.»

Die Truthähne haben die ganze Familie Santo überzeugt. Bild: Benjamin Manser

Die Tiere erhalten ein Gemisch von Erbsen, Gerste und Weizen aus hofeigener Bioproduktion sowie «Crunchys »aus der Biomühle in Gossau. Auf der 15 Aaren grossen Wiese finden sie zwischen Bäumen und Sträuchern Falläpfel, Grünzeug und Insekten. Und mehr Platz als Bio-Suisse pro Tier vorschreibt. Die Nacht verbringen sie im Stall, geschützt vor Füchsen und Mardern.

Unternehmen mit drei Standbeinen Das Familienunternehmen von Joe und Damaris Santo befindet sich im Klingenberg in der Gemeinde Homburg. Santos beschäftigen bis zu zehn Mitarbeitern, darunter auch zwei Lernende. Das Unternehmen hat drei Standbeine: Zum einen den Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau und kleiner Mutterkuhhaltung, der seit 2019 als Biohof Klingenberg bewirtschaftet wird. Das zweite Standbein ist die Santokom, Kompostierung & Lohnbetrieb, die seit 30 Jahren für acht umliegende Gemeinden das kommunale Grüngut, Wurzelholz und Astmaterial annimmt. Daraus werden Landerde, Agrikompost, Gartenkompost und Energieholz produziert. Das jüngste Unternehmen, die bodenproben.ch ag, entnimmt maschinelle Bodenproben in der ganzen Schweiz. (bie)

Die Jungtiere kommen im Alter von vier und sechs Wochen auf den Hof. In diesem Jahr war das Ende Mai. Lieferant war die Geisser/Trupro AG in Mörschwil. Am 20. August gehen nun die ersten von ihnen zum Metzger, sie sind dann zwischen zehn und 15 Kilo schwer, je nach Geschlecht. Das ergibt pro Trute zwischen sechs und neun Kilo Fleisch.

Die Truten in diesem Jahr stammen aus Mörschwil. Bald will Landwirt Joe Santo Truten aus dem Toggenburg kaufen. Bild: Benjamin Manser

Santo überlegt sich nun, ein zweites Mal in diesem Jahr Truten einzustallen. Möglich wäre es, obwohl die Mutterkühe bald wieder von der Sommerweide zurück sind. Wegen der schlechten Witterung musste nämlich heuer ein Zweitstall in der Scheue eingerichtet werden. So konnten die Kühe mit ihren Kälbern und dem Stier die heftigen Regenperioden im trockenen Stall verbringen. Eine zweite Einstallung würde zudem den Minderertrag der diesjährigen Ernte etwas ausgleichen. Auch könnten wohl all jene mit Fleisch bedient werden, die jetzt leer ausgehen, denn das Fleisch der laufenden Produktion ist bereits vergeben.

Käuferin ist die Natur Konkret AG des Kreuzlingers Guido Leutenengger, dessen Sohn bei Santos auf dem Biohof Klingenberg eine landwirtschaftliche Lehre absolviert. Sicher ist jedoch, dass Santo dranbleiben will am Projekt Truten. Im nächsten Jahr aber mit Kelly-Küken aus Brunnadern im Toggenburg. Dort züchten Marlen und Bruno Schweizer als einzige Bio-Trutenzüchter der Schweiz Kelly-Bronce-Truten, die von den Engländern Derek und Paul Kelly auf den Markt gebracht wurden. Die Tiere kommen ohne Hormone, Antibiotika, Futterzusätze und tierisches Eiweiss im Futter aus.