Landwirtschaft «Ich finde das daneben»: In Niederneunforn sorgt die Kündigung eines Pachtvertrags der Bürgergemeinde für rote Köpfe Vorwurf von Vetterliwirtschaft: Ein ehemaliger Landwirt zeigt sich enttäuscht vom Vorgehen der Bürgergemeinde Neunforn bei einem gekündeten Pachtvertrag. Die neuen Pächter sind Söhne von Mitgliedern der bestimmenden Kommission. Samuel Koch 10.03.2021, 04.30 Uhr

Den Nachfolgern eines Landwirten wurde kurzfristig der Pachtvertrag gekündigt. Nun geht die Landpacht an zwei Bürger, deren Väter in der Kommission der Bürgergemeinde Neunforn sitzen. Bild: Olaf Kühne

Er versteht die Welt nicht mehr. Wendel Fiederle ist masslos enttäuscht. So sehr, dass sich der 79-jährige Rentner aus Niederneunforn ab sofort nicht mehr als stolzen Bürger bezeichnet. Er wittert Vetterliwirtschaft. Und zwar von Seiten der Bürgergemeinde Neunforn.

Was ist passiert? Sein ganzes Leben verbrachte Fiederle als leidenschaftlicher Bauer, bewirtschaftete im Stocken südlich des 400-Seelen-Dorfes Niederneunforn als ein Ortsteil der 1000-Einwohner-Gemeinde Neunforn Pachtland im Eigentum der Bürgergemeinde. Bis ihn in den 1990er-Jahren gesundheitliche Probleme heimsuchten. Er sagt:

«Im 1996 musste ich nach einer Herzoperation kürzer treten.»

So suchte er einen Nachfolger und fand ihn in seinem Neffen, mit dem er eine Betriebsgemeinschaft gründen sollte. Nach der Genesung unterstützte Fiederle seinen Neffen, «so gut es eben meine Gesundheit zuliess», wie er sagt.

Um mit der Zeit zu gehen, baute der Neffe einen neuen Stall und schwenkte auf Bio um. «Da wir noch Reben hatten, mussten wir den Betrieb wieder trennen», sagt Fiederle. Während er sich um den Rebbau kümmerte, was er übrigens heute noch tut, war sein Neffe auf dem Landwirtschaftsland um die Milchwirtschaft und den Ackerbau besorgt. «Und wir halfen einander gegenseitig aus, so gut es ging», sagt Fiederle.

Pacht an zwei Bürger, deren Väter in der Kommission sitzen

Die Jahre zogen ins Land, bis sich schliesslich auch der Neffe Gedanken um die Zukunft seines Betriebs machen musste. Weil sich dessen Kinder nicht für die Landwirtschaft interessierten, suchte er Käufer. Und fand sie im vergangenen Jahr. «Er fand überraschend schnell ein junges und gut ausgebildetes Ehepaar», sagt Fiederle.

Seit 1. Januar 2021 bestellen die neuen Landwirte nun also die Äcker im Stocken hinab zur Thur, zuletzt mit Winterweizen. Doch für die Parzelle der Bürgergemeinde erhielt das Ehepaar auf Anfang Jahr laut Wendel Fiederle kurzfristig die Kündigung. Pikant dabei: Die Landpacht geht an zwei junge Bürger, deren Väter in der fünfköpfigen Kommission der Bürgergemeinde Neunforn sitzen. Fiederle sagt:

«Ich finde das daneben.»

In der Gemeinde gebe es noch viele Nichtbürger, die Parzellen der Bürgergemeinde bewirtschafteten. «Bei uns sind nicht alle Stadtrandbauern, die viel Geld haben», sagt Fiederle. Er hoffe, dass den jetzigen Pächtern in Neunforn nicht auch noch gekündigt wird, und die Parzellen auch noch unter den beiden Jungbürgern aufgeteilt werde, sagt er enttäuscht. Sauer stösst ihm ausserdem auf, dass er auf seinen vor zirka drei Wochen an die Bürgergemeinde versandten Brief bisher keine Antwort erhalten hat.

Ergebnis aus Konstellation, komisch hin oder her

Emil Schneiter, Präsident der Bürgergemeinde, äussert sich zwar zur Kritik von Wendel Fiederle. Zitate dazu will er jedoch in der Zeitung lieber nicht lesen. Die interne Angelegenheit mit der gekündeten Pacht dieser seit Jahren im Eigentum der Bürgergemeinde liegenden Parzelle sei in der Kommission durch einen Mehrheitsentscheid zustande gekommen.

Auf die Frage, ob er den Vorwurf von Vetterliwirtschaft verstehen könne, folgt ein Jein. Schneiter zeigt zwar Verständnis, dass von aussen ein merkwürdiger Eindruck entsteht. Die Konstellation aber habe sich so ergeben, weil die Kommission derzeit so zusammengestellt ist, wie sie ist. Für die Bürgergemeinde jedenfalls ist die Sache erledigt, betont Schneiter, der gerade mit Arbeit in den Reben beschäftigt ist.

Ein Jahr Kündigungsfrist

Laut Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht beträgt die generelle Kündigungsfrist bei Pachtverträgen ein Jahr. Vorzeitige Kündigungen müssten innert sechs Monaten erfolgen. Dazu benötigte es aber einen wichtigen Grund sowie einen gerichtlichen Entscheid. Zudem würde das kantonale Landwirtschaftsamt informiert werden. Dort ist der Fall aus Niederneunforn jedoch unbekannt. Ebenso wenig wie ein möglicher Rekurs gegen die Kündigung.

Wendel Fiederle kümmert sich wie Emil Schneiter noch um seine Reben, der in seinem alten Bauernhaus wohnt und aktuell mit einer gequetschten Rippe zu kämpfen hat. Nach all der Zeit ist der Rebbau das Einzige, was ihm geblieben ist. Er sagt:

«Das mache ich noch das letzte Jahr.»