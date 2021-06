Landi Untersee und Rhy fusioniert mit Landi Weinland

Landwirtschaft Heirat vollzogen: Landi-Genossenschafter beschliessen Zusammenschluss der Landi Weinland mit der Landi Untersee und Rhy Die Landi-Genossenschaften Weinland sowie Untersee und Rhy fusionieren. Betroffen sind die Gemeinden Schlatt, Diessenhofen, Wagenhausen und Eschenz. Roland Müller 14.06.2021, 16.50 Uhr

Der Landiladen an der Hauptstrasse in Eschenz. Bild: Roland Müller

Heuer ist die Generalversammlung der Landi Weinland erneut schriftlich erfolgt, zu der seit 2018 auch die Landi Schlatt mit ihren Geschäften in Schlatt und in Diessenhofen gehört. Von den 897 Genossenschaftern beteiligten sich rund 250 an der schriftlichen GV, wobei ein Kerngeschäft im Zentrum der Traktandenliste stand.