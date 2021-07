Thurgauer Bauern schätzen ihre ausländischen Erntehelfer

Landwirtschaft «Die Arbeit auf dem Feld ist hart, das schleckt keine Geiss weg»: Weshalb Thurgauer Bauern ihre ausländischen Erntehelfer schätzen In Friedrichshafen klagen georgische Erntehelfer über unwürdige Bedingungen. Solche Meldungen sind im Thurgau nicht bekannt. Die Bauern sind daran interessiert, dass die Saisonniers jedes Jahr wieder in ihre Betriebe zurückkehren. Roman Scherrer 01.07.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterschiedliche Bedingungen: Georgische Erntehelfer haben sich über Bedingungen auf einem Erdbeerhof in Friedrichshafen beklagt. Bild: Reto Martin

Zahlreich kommen sie jedes Jahr in die Bodenseeregion – meist aus Osteuropa. Oft bleiben sie von der Spargelernte im Frühling bis im Herbst, wenn etwa der Weisskohl eingebracht wird. Die Erntehelfer arbeiten hierzulande bis zu 55 Stunden pro Woche. Von der Arbeit erhoffen sie sich eine bessere Entlöhnung als zu Hause in Polen oder Rumänien.

Dass sie mit der Erntearbeit nicht unbedingt das grosse Glück finden, zeigt ein Blick ans nördliche Bodenseeufer. Anfang Juni hatten sich georgische Erntehelfer über unwürdige Bedingungen auf einem Hof in Friedrichshafen beklagt, auf dem sie als Erdbeerpflücker im Einsatz waren.

In sozialen Medien veröffentlichten sie Videos von Unterkünften mit zugemauerten Fenstern. Die Aufnahmen lassen zudem vermuten, dass die 24 Erntehelferinnen und Erntehelfer in beengten und maroden Unterkünften einquartiert waren. In den vergangenen Jahren haben in Deutschland immer wieder Fälle für Schlagzeilen gesorgt, in denen Erntehelfer ausgebeutet oder unwürdig behandelt worden sind.

Daniel Vetterli

Co-Präsident Verband Thurgauer Landwirtschaft Bild: Andrea Stalder

Zurück auf die Schweizer Seite des Bodensees: Im Thurgau arbeiten laut Angaben des kantonalen Migrationsamtes jedes Jahr zwischen Frühling und Herbst rund 1400 Saisonniers aus dem Ausland als Erntehelfer in der Landwirtschaft. Missstände, wie sie in Deutschland aufgedeckt wurden, seien ihm hier nicht bekannt, sagt Daniel Vetterli. Der Rheinklinger SVP-Kantonsrat ist Co-Präsident des Verbands Thurgauer Landwirtschaft und sagt über die Erntehelfer:

«Wir sind schliesslich auf sie angewiesen.»

Und beim Salär müsse man sich an den Mindestlohn halten. Dieser beträgt für die landwirtschaftlichen Saisonarbeiter in der Schweiz brutto 3300 Franken pro Monat oder 15 Franken pro Stunde bei 220 Stunden im Monat. In Deutschland beträgt der Mindestlohn 9,60 Euro pro Stunde.

Wenn in Bezug auf die Erntehelfer etwas zur Debatte stehe, sei es vor allem die 55-Stunden-Woche, sagt Vetterli. Von Mängeln an Unterkünften ist ihm nichts bekannt. Teilweise seien die Arbeiter in Containern untergebracht, andere wiederum in Wohnungen, welche die Landwirte gemietet haben. Die Organisation der Unterkünfte sei eine Herausforderung, sagt Vetterli. «Das muss jeder Betrieb für sich lösen.»

Weder von Produzenten noch von Arbeitern hat Manuel Strupler Meldungen über unwürdige Bedingungen für Erntehelfer erhalten. Der SVP-Nationalrat und Präsident der Thurgauer Gemüseproduzenten sagt aber:

«Die Arbeit auf dem Feld ist hart, das schleckt keine Geiss weg.»

Manuel Strupler

Präsident der Thurgauer Gemüseproduzenten Bild: Donato Caspari

Die Betriebe seien aber daran interessiert, dass sie jedes Jahr wieder auf die etwa gleichen Leute zählen können, nur schon wegen der Erfahrung und Sprachkenntnisse. «Deshalb schauen die Bauern auch dafür, dass die Erntehelfer anständig behandelt werden.» Schwarze Schafe gebe es in jeder Branche, sagt Strupler. Die Landwirtschaft wird aber stark kontrolliert.

Wie die Arbeiter untergebracht sind, sei sehr unterschiedlich. Das hänge auch von der Anstellung und ihren Prioritäten ab. «Manche wollen zum Beispiel eine günstige Unterkunft, damit sie mehr sparen können.»

Kontrolle durch Arbeitsinspektorat

Dass die Bedingungen für die Erntehelfer stimmen, kontrolliert im Thurgau das Arbeitsinspektorat des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Sie habe keine Kenntnisse von aktuellen Verstössen, sagt Regula Marti, Leiterin Kommunikation beim AWA. In einer grossflächigen Arbeitsmarktbeobachtung von 2018 bis 2019 habe man gegenseitigen Respekt zwischen Bauern und Gastarbeitern feststellen können.

Das Inspektorat werde in der Regel aktiv, wenn ein Verdacht vorliege oder Anschuldigungen geäussert werden. Bei einem Verstoss komme es zu einem sogenannten Verständigungsverfahren. In diesem Rahmen könnte das Arbeitsinspektorat Lohnnachzahlungen fordern oder die Betriebe auf die Standards beispielsweise in Sachen Unterkünfte hinweisen.