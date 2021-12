Evagelische Landeskirche Thurgau: Paul Wellauer wird Kirchenrat

Landeskirche Nach Wahlkrimi: Paul Wellauer schafft den Sprung in den evangelischen Kirchenrat Der Bischofszeller Pfarrer wurde am Montag von der Synode als sechstes Mitglied in den Kirchenrat der Evangelischen Kirche Thurgau gewählt. Die Wahl war an Spannung kaum zu überbieten: Der Zweitplatzierte erhielt nur eine Stimme weniger. 06.12.2021, 17.49 Uhr

Synodepräsidentin Judith Hübscher Stettler gratuliert dem neu gewählten Kirchenrat Pfarrer Paul Wellauer zu seiner Wahl. An der Versammlung der Synode galt coronabedingt Maskentragpflicht. Bild: PD

Der 54-jährige Paul Wellauer setzte sich am Montag an der Versammlung der Synode in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld im dritten Wahlgang hauchdünn gegen den Aadorfer Pfarrer Steffen Emmelius durch. Bei 105 gültigen Stimmen erreichte Wellauer im dritten Wahlgang mit 53 Stimmen exakt das für die Wahl notwendige absolute Mehr. Der letzte verbleibende Gegenkandidat Steffen Emmelius erhielt 52 Stimmen.

Zwei Rückzüge nach dem zweiten Wahlgang

Die beiden Diakone Stefan Keller, Tägerwilen-Gottlieben, und Hanspeter Rissi, Kreuzlingen, hatten ihre Kandidatur zurückgezogen. Dies, nachdem beide in den ersten zwei Wahlgängen hinter den kandidierenden Pfarrern Wellauer und Emmelius gelegen hatten.

Die Wahl eines sechsten Kirchenrates war nötig geworden, nachdem an der Synode vom 5.Juli 2021 die Theologin Christina Aus der Au (Frauenfeld) als Nachfolgerin des auf Ende Mai 2022 in den beruflichen Ruhestand tretenden Kirchenratspräsidenten Pfarrer Wilfried Bührer gewählt worden war. Für dieses Amt kandidierte auch der Bischofszeller Pfarrer Paul Wellauer. Er unterlag aber in dieser theologisch richtungsgeprägten Ausmarchung.

Nur Ordinierte waren wählbar

Mit der Wahl der nicht ordinierten Theologin Christina Aus der Au als neue Kirchenratspräsidentin war dann allerdings die Anforderung der Kirchenverfassung, dass dem Kirchenrat mindestens zwei Ordinierte (Pfarrpersonen oder Diakoninnen oder Diakone) angehören müssen, nicht mehr erfüllt. Deshalb musste die Synode im Nachgang zur Wahl des Präsidiums einen sechsten zusätzlichen Kirchenratssitz mit einer ordinierten Amtsperson besetzen. Für den nun mit Pfarrer Paul Wellauer besetzten Sitz konnten an der Synode von gestern Montag deshalb nur Ordinierte gewählt werden.

Amtsantritt am 1. Juni 2022

Der Wechsel im Evangelischen Kirchenrat erfolgt auf den 1. Juni 2022. Dann werden die neue Präsidentin Christina Aus der Au und der für den sechsten Kirchenratssitz gewählte Kirchenrat Pfarrer Paul Wellauer ihre Ämter antreten. (red)