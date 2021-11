Katholische Kirche Thurgau revidiert Gesetz vor Inkraftsetzung

Landeskirche Katholische Synode stimmt erster Gesetzesrevision zu – schon bevor das neue Regelwerk überhaupt in Kraft Der Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur hat für seine neun Kirchgemeinden nun Rechte wie ein Parlament. Das hat die Synode der katholischen Landeskirche Thurgau implizit mit einer Gesetzesrevision beschlossen. Die neue Gesetzgebung der Landeskirche tritt am 1.Januar 2022 in Kraft. 30.11.2021, 04.10 Uhr

Der Generalsekretär Urs Brosi mit dem goldenen Sammelband der neuen Gesetzesgrundlagen, welche ihm Cyrill Bischof überreichte. Bild: Michaela Berger-Bühler

«Wir sind in dieser Legislatur am Ende eines der grössten Projekte der letzten Jahre», sagte Kirchenratspräsident Cyrill Bischof an der Synode der katholischen Landeskirche Thurgau zum Abschluss der Revision des Kirchenorganisationsgesetzes. Nach rund 10'000 Arbeitsstunden tritt die neue Gesetzgebung der Landeskirche auf Anfang 2022 in Kraft.