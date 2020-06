Landabtausch im Thurgau: Die Mehrwertabgabe soll bei Bagatellen fallen Wird Land abgetauscht, wird eine Mehrwertabgabe fällig, auch wenn die Parteien keinen Mehrwert haben. Das wollen fünf Thurgauer Kantonsräte ändern. Larissa Flammer 02.06.2020, 04.00 Uhr

Die kantonale Steuerverwaltung ist in die Kritik geraten. Bild: Nana Do Carmo

Ein Beispiel: Eine Gemeinde tauscht zur Erweiterung eines Fussballplatzes 1000 Quadratmeter Boden der Landwirtschaftszone gegen 1000 Quadratmeter der Sport- und Freizeitzone. Zuerst wird der Vertrag auf dem Grundbuchamt unterzeichnet, dann die Flächen der jeweils anderen Zone zugeteilt.

Der gleiche Besitzer hat also am Ende gleich viel Land der gleichen Zone – nur an einem anderen Ort. Er hat also keinen planerischen Mehrwert. Trotzdem muss er die volle Mehrwertabgabe bezahlen. Dieses Beispiel schildern fünf Kantonsräte in einer Motion, mit der sie diese planerische Mehrwertabgabe anpassen wollen.

Die Abgabe wird fällig, wenn Boden neu der Bauzone zugewiesen wird oder von öffentlicher Zone zu übriger Bauzone wird. Dies als Massnahme zur Förderung des haushälterischen Umgangs mit Bauland. Gemäss den Kantonsräten René Walther (FDP, Landschlacht), Beat Rüedi (FDP, Kreuzlingen), Reto Ammann (GLP, Kreuzlingen), Christina Pagnoncini (GLP, Alterswilen) und Jürgen Häberli (SVP, Landschlacht) ist es aber gang und gäbe, dass Land 1:1 abgetauscht wird, zum Beispiel damit ein Grundstück besser bebaut werden kann.

Braucht es eine Fachstelle?

In ihrem Vorstoss kritisieren die Kantonsräte die kantonale Steuerverwaltung, die sich stur stelle. Das Verhalten sei «sehr störend und befremdend». Die Verwaltung interessiere sich nur dafür, dass eine Partei bei einem Landabtausch zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung Land einer höheren Zone erhält. Dass dieses gleich danach wieder aus- oder abgezont wird, ignoriere die Steuerverwaltung. Weiter sei unklar und intransparent, wie die Mehrwerte ermittelt werden. Zum Teil lege die Steuerverwaltung ohne Anhörung und Prüfung der Grundlagen den Mehrwert fest.

Die Politiker beantragen eine Gesetzesänderung, damit bei Bagatellfällen oder bei Geschäften, die bei einer gesamthaften Betrachtung keinen Mehrwert zur Folge haben, keine Abgabe erhoben werden. Weiter soll geprüft werden, ob solche Geschäfte als Ganzes von einer Fachstelle bearbeitet werden sollen.