Lärm Nerviges, dumpfes Klopfen in Frauenfeld gibt Rätsel auf: Spurensuche nach einer hitzigen Diskussion auf Social Media Ein Eintrag in einer Frauenfelder Facebook-Gruppe löst nebst vielen Reaktionen auch Unbehagen aus. Als Ursache für das regelmässige Klopfen in weiten Teilen der Stadt kursieren viele Gerüchte. Stadt, Polizei und Militär nehmen Stellung. Samuel Koch Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.40 Uhr

Lärmquellen durch Pfählen und Brückenbau des Militärs. Bild: Keystone/SGT

Die Beschwerden häufen sich. Und auch die Kommentare auf eine Meldung in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld wenn ...» in der Nacht auf Donnerstag nehmen laufend zu. Mittlerweile haben sich Dutzende Personen an der hitzigen Diskussion über die Ursache für das dumpfe und andauernde Klopfen beteiligt. Zu hören sei der Lärm vor allem im Kurzdorf, aber auch im Oberwiesen und südlich der Bahnlinie im Gebiet Ergaten-Talbach. Eine Userin schreibt:

«Wir hören es auch, und es nervt.»

Der Auslöser für die hitzige Diskussion auf Facebook. Bild: Printscreen

Zeugen berichten, dass ein Hausabwart am Mühlewiesenweg mehrere Beschwerden bekommen hat wegen des rätselhaften Lärms. Auch bei der Stadt Frauenfeld sind Meldungen eingegangen, weil in der Diskussion auch der Neubau des Hallenbades als Ursache genannt wird. Zwar fänden derzeit an der Schlossmühlestrasse die Aushubarbeiten statt. Stadtrat Fabrizio Hugentobler kann sich auf Anfrage aber nicht vorstellen, dass der Lärm damit zu tun hat.

Auch die Theorie, wonach die Frauenfelder Fernwärmeleitungen den Lärm in viele Haushalte transportiere, entkräftet Hugentobler, zumal die Leitungen etwa nicht bis ins Oberwiesen-Quartier führen.

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Tobias Garcia

Was führt zum dumpfen und andauernden Klopfen?

Eine Anfrage bei der Kantonspolizei Thurgau bleibt ergebnislos, weil dort keinerlei Meldungen eingegangen seien, heisst es bei der Medienabteilung. Hat allenfalls das Militär damit zu tun? Waffenplatzkommandant Felix Keller bestätigt zwar, dass derzeit sogenannte Rammübungen der Genietruppen in Frauenfeld durchgeführt werden. Diese finden aber tagsüber und weder abends noch nachts statt. Keller zeigt sich erstaunt, will aber nicht ausschliessen, dass der Lärm vom Brückeneinbau der Militärtruppen im Schollenholz verursacht wird.

Felix Keller, Kommandant Waffenplatz Frauenfeld. Bild: Christine Luley

Das Militär plant ausserdem auf dem Frauenfelder Waffenplatz einen Wiederholungskurs der Artillerie-Abteilung 16, der jedoch mit scharfen Haubitzen-Geschossen in Richtung Zielhang unterhalb von Warth-Weiningen erst im Zeitraum vom 28. März bis 22. April über die Bühne geht. In einer Mitteilung des städtischen Amtes für Sicherheit heisst es dazu, dass es in dieser Zeit auch abends zu Lärmemissionen und erhöhtem Verkehrsaufkommen und Beeinträchtigungen für den zivilen Verkehr kommen könne. Diesbezüglich bitten die Schweizer Armee und die Stadt Frauenfeld um Verständnis. «Wir sind aber noch nicht da», versichert Fachoffizier und Hauptmann Gauthier Rüegg, der als Presse- und Informationsbeauftragter der Artillerie-Abteilung 16 fungiert.

Mikropfählungen dauern noch bis 1. April

Was also ist für die Lärmemissionen verantwortlich, welche die Gemüter in der Stadt Frauenfeld erhitzt? Auf Anfrage bei der Stadt teilt die Kommunikationsabteilung mit:

«Abklärungen des Departements für Bau und Verkehr haben ergeben, dass das Klopfen von einem Hausneubau an der Kreuzung Talbachstrasse zur Wannenfeldstrasse stammt.»

Pfählungen, die in den Boden geschlagen werden, lösten die Vibrationen aus, womit das dumpfe und andauernde Klopfen zu erklären sei. Laut Absprache mit der zuständigen Baufirma dauert das sogenannte Mikropfählen noch bis spätestens am Freitag, 1. April. Dies hat die Stadt nun auch in der Kommentarspalte unter die Diskussion gestellt. Seither ist es ruhig, zumindest im virtuellen Raum.

