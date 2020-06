Im Thurgau sind innerhalb einer Woche zwei Vögel aufgetaucht, die hier ausgerottet sind: Kuscheln mit dem Waldrapp Sie heissen Montalcino und Urmel, zwei Waldrappe, die in der Brutkolonie in Überlingen am Bodensee aufgezogen wurden. Ihre Ziehmutter Anne-Gabriela Schmalstieg hat ihnen den Weg ins Winterquartier in Italien gezeigt. Ida Sandl 19.06.2020, 18.28 Uhr

Sehr soziale Vögel: Zwei erwachsene Waldrappe.

Bild: PD/Waldrappteam

Ein frühreifer Teenager auf Tour, das ist Montalcino. Entdeckt hat ihn Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm vor ein paar Tagen beim Joggen. Montalcino sass hoch oben auf einem Hausdach, eingangs Kefikon, gerade noch auf Thurgauer Boden. Stokholm dachte: «Was für ein g’spässiger Vogel», nahm sein Handy und drückte ab. Später wurde ihm klar, dass er einen Waldrapp fotografiert hatte. Ein Vogel, der im 17. Jahrhundert in Mitteleuropa ausgerottet wurde.

Am 12. Juni war Urmel auf Besuch in Salenstein

Montalcino ist zwei Jahre alt und ein Weibchen. Sie trägt einen Sender, wie alle ihre Kollegen aus der Brutkolonie Überlingen. Deshalb weiss Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam sofort, wer da gesichtet wurde.

Montalcino ist nicht die Einzige, der es im Thurgau zu gefallen scheint. Am 12. Juni sei Urmel in Salen­stein gesehen worden, sagt Roman Kistler. Er ist seit 17 Jahren Chef der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung, doch es sind die ersten beiden Waldrappe, die ihm gemeldet wurden. Kistler meint, es sei ein gutes Zeichen, wenn so seltene Gäste im Kanton auftauchen.

Der Ziehmutter geht das Herz auf

Der Waldrapp ist ein skurriler Vogel, unverkennbar mit dem langen spitzen Schnabel und dem etwas wilden Federkranz auf dem Kopf. Nicht alle finden ihn schön, doch Anne-Gabriele Schmalstieg geht das Herz auf, wenn sie einen Waldrapp sieht, bei Montalcino ganz besonders, denn das ist ihr Ziehkind. Das Küken war erst ein paar Tage alt, als es von der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Österreich nach Überlingen kam. Von da an war Anne-Gabriela Schmalstieg für Montalcino zuständig. Die Vogelküken wurden nur von ihr und einer Kollegin umsorgt und gefüttert.

Die Vögel fliegen mit ihren menschlichen Eltern

Flugstunde mit Waldrappen: Im Flugobjekt sitzt die Ziehmutter. Bild: PD/Waldrappteam

Es musste eine enge Bindung entstehen, denn das Projekt war ehrgeizig. Waldrappe sind Zugvögel, bis vor kurzem wurden sie aber nur noch in Zoos oder Forschungsstationen gezüchtet. Das heisst, sie haben zwar den Drang zum Wegfliegen, wissen aber nicht wohin. Das bringen ihnen ihre menschlichen Zieheltern bei. Dabei sitzen die Mütter oder Väter in einem Ultraleichtflugzeug und die Waldrappe fliegen neben ihnen her. Ziel ist die Toskana. Anne-Gabriela Schmalstieg sagt:

«Wir haben während des Fluges

immer Blickkontakt.»

Bis die Tiere verstehen, was sie machen sollen, vergeht ein ganzer Sommer. Sie müssen sich an das Geräusch gewöhnen und die Angst vor dem Flugobjekt verlieren. Das alles passiert in kleinen Schritten. Auch die Flugstunden beginnen mit kurzen Etappen. Sobald es mit dem Fliegen klappt, folgt die Phase der Entwöhnung. Wie alle Teenager müssen auch Waldrappe lernen, ohne ihre Eltern zurechtzukommen.

Einmal geflogen, kennen sie die Route

Sobald sie die Route in die Toscana einmal geflogen sind, kennen die Waldrappe die Strecke. Montalcino hat letzten Winter in Italien verbracht und kam jetzt selbstständig nach Überlingen zurück. Sie wird ihren Kindern einmal den Weg zeigen können. Das dauert aber noch, erst in einem Jahr ist Montalcino erwachsen.

Flugroute von Montalcino während der letzten 14 Tage. Quelle: Animal Tracker

Anne-Gabriela Schmalstieg ist 30 Jahre alt und gelernte Landschaftsplanerin. Zu den Waldrappen kam sie während eines freiwilligen Ökojahres. Sie hat ihr Herz an die ungewöhnlichen Vögel verloren. Es seien sehr soziale Tiere: «Sie kuscheln sogar mit uns.» Jeder Vogel habe seinen eigenen Charakter. Wie in einer Schulklasse. «Es gibt Freche, Streber, Lustige und Verrückte.» Montalcino gehöre zu den Ruhigen. «Sie ist total lieb und eher vorsichtig.» Waldrappe seien ungemein spannende Tiere, sagt Anne-Gabriela Schmalstieg. Lachend sagt sie:

«Ich habe sie einfach gern.»

Vorbild war der Film «Amy und die Wildgänse» Der österreichische Biologe Johannes Fritz stiess während einer Forschungsarbeit auf die Waldrappe und war von den Vögeln fasziniert. 2002 gründete er das Waldrappteam. Mittlerweile gibt es Brutkolonien in Salzburg, im bayrischen Burghausen und seit zwei Jahren in Überlingen am Bodensee. Das Waldrappteam arbeite eng mit dem Tierpark Goldau zusammen, sagt Fritz. Geplant sei, dass in der Schweiz 2023 eine Brutkolonie entstehen soll. Wo konkret, sei noch nicht klar. Waldrappe brauchen zum Brüten Felswände mit kleinen Höhlen oder geschützten Nischen. Die Vögel hätten viele Schweizer Fans, die über die App Animal Tracker ihre Route verfolgen. 30 bis 45 Kilometer pro Stunde Inspiriert zu seinem Projekt mit den fliegenden Zieheltern hat Fritz der Kinderfilm «Amy und die Wildgänse». Im Film zieht ein Mädchen Kanadagänse auf und führt sie mit Hilfe eines Ultraleichtflugzeuges durch die USA zum Winterquartier. Waldrappe legen 30 bis 45 Kilometer in der Stunde zurück. Sie ernähren sich vor allem von Würmern und Larven. (san) Hinweis Beobachtungen an Vogelwarte Sempach oder Waldrappteam 0043 660 1427204 melden.