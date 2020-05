Kurioser Wechsel beim Weinfelder Rebgut Sunnehalde: Bisheriger Pächter arbeitet nun für neuen Pächter – der hat aber noch keine Ahnung vom Weinbau Markus und Daniela Müller führten zwölf Jahre lang das Rebgut Sunnehalde am Weinfelder Ottenberg. Nun haben sie den Pachtvertrag aufgelöst. Sie werden aber weiterhin in den Reben arbeiten. Einfach für den neuen Pächter. Denn dieser ist Neuling auf dem Gebiet und braucht Unterstützung. Mario Testa 13.05.2020, 04.30 Uhr

Die bisherigen und der neue «Sunnehalde»-Pächter vereint im Rebberg: Markus und Daniela Müller mit Beat Ziwica. Bild: Mario Testa

Der Bündner Winzer bleibt dem Ottenberg treu. Markus Müller, der mit seiner Frau Daniela das Rebgut Sunnehalde zwölf Jahre lang pachtete, wird sich auch künftig um die Reben kümmern. Er hat seinen Pachtvertrag aber aufgelöst. «Der Besitzer wollte das Rebgut verkaufen, da er in seiner Familie keinen Nachfolger hat. Wir wollten ihm da nicht im Weg stehen und haben deshalb den Pachtvertrag, der noch sechs Jahre gültig gewesen wäre, in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst», sagt der 53-jährige Winzer.

Der gelernte Koch Beat Ziwica aus Mauren zeigte grosses Interesse am Rebgut. In ihm hat die Besitzerin, die Rutishauser Weinkulturen AG aus St.Gallen, den neuen Pächter gefunden. «Wein ist für mich schon lange eine Leidenschaft. Ich habe deshalb auch immer die Augen offen gehabt nach einem Rebgut, das ich mit meinem Bruder übernehmen könnte», sagt Ziwica, der zuvor auch schon in Griechenland in einem Olivenhain tätig war und eine Strandbar betrieben hatte. «Mit dem Kauf hat es noch nicht geklappt, aber ich kann das Rebgut nun pachten», sagt der 40-Jährige.

Ein Quereinsteiger mit Ambition

Für Beat Ziwica beginnen nun die Jahre des Lernens. Er hat grosse Ambitionen. «Ich bin Quereinsteiger, will mir das Winzer-Handwerk aber aneignen. Deshalb schaffe ich bereits mit und Müllers bilden mich aus. Eine Lehre mache ich aber nicht», sagt Ziwica.

Er habe sich auch für den Rebbaukurs am Weinbauzentrum in Wädenswil angemeldet. «Der Kurs war dieses Jahr geplant. Aber leider musste er wegen der Coronakrise auf kommendes Jahr verschoben werden.» Ob er künftig auch selbst keltern wird, lässt er offen. «Ich kläre derzeit ab, ob dies baulich überhaupt möglich ist. Das Gebäude steht ja unter Schutz», sagt Ziwica.

Name bleibt, Logo wird neu

«Vorläufig möchte ich die eine Hälfte der Trauben weiterhin der Rutishauser Weinkellerei verkaufen und die andere Hälfte dort für uns im Lohn keltern lassen. Der Name ‹Sunnehalde› bleibt auf alle Fälle bestehen – aber es gibt ein neues Logo.» Er stehe auch in Abklärungen mit der Stadt, in welcher Form er die Wirtschaft im Rebgut aufmachen kann. «Ich will die Wirtschaft aufwerten. Gerade die Wanderer auf dem Weinweg sollen hier einkehren können.»

In der Gutswohnung einziehen wird er vorläufig nicht. «Ich lebe in Mauren und da kann ich gut pendeln.» Daniela und Markus Müller sind aus dem Rebgut ausgezogen in eine neue Wohnung in Weinfelden. Die Reben werden sie aber weiterhin hegen und pflegen. «Wir arbeiten nun für Beat Ziwica. Bislang habe ich die Trauben der Rutishauser Weinkellerei in Scherzingen verkauft und so Geld verdient, nun kann ich Ziwica Rechnungen für unsere Arbeit stellen», sagt Müller.

Das Meiste bleibt beim Alten

Die Gerätschaften seien weiterhin im Rebgut eingestellt. «Somit ändert sich an unserer Arbeit vorläufig eigentlich nichts. Unseren Wein verkaufen wir nach wie vor auf Bestellung ab unserer neuen Wohnung.» Was derzeit aber nicht mehr möglich sei, sind Degustation oder Events im Rebgut.

Müllers haben ihre Stammkunden mit einem Brief über die Veränderungen informiert, später eine entsprechende Meldung auf Facebook publiziert. Die Reaktionen blieben nicht aus. «Wir haben viele E-Mails, Briefe und Anrufe erhalten. Unsere Kunden waren sehr überrascht über die Neuigkeiten», sagt Markus Müller. «Aber es bleibt das Meiste beim Alten. Wir haben auch noch Rebhänge in Götighofen, Hagenwil und Zizers, die wir bewirtschaften.»