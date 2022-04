Mächtiger Euterballon: So war die Kunstaktion auf dem Bodensee

Kunstspektakel Mächtiger Euterballon, juchzende Sängerin, Alphörner auf den Schiffen: So war die Kunstaktion auf dem Bodensee Es klingt absurd, wurde aber zum packenden Spektakel: Die Vorarlberger Künstlerin Barbara Anna Husar liess einen Heissluftballon in Form eines überdimensionierten Euters vor Romanshorn auf den See ziehen. Rund 270 Passagiere verfolgten die Performance auf drei Schiffen. Julia Nehmiz 24.04.2022, 17.58 Uhr

Sternfahrt mit Euterballon: Die Vorarlberger Künstlerin Barbara Anna Husar zeigt ihre «Romanshorner Luftspiele» auf dem Bodensee. Andrea Tina Stalder

Dick und prall und prächtig hängt der Heissluftballon über dem Romanshorner Ufer. Ein leuchtend pinkes Euter, 35 Meter hoch, ragt es über die Bäume auf der Bunkerwiese. Das alte Kursschiff MS Säntis fährt an ihm vorbei, hinaus auf den Bodensee, zum MS Österreich. Dahinter zieht das MS St.Gallen aus dem Hafen von Romanshorn. Draussen auf dem See werden sie sich alle treffen, die drei Schiffe – und der Euterballon.

Die Vorarlberger Künstlerin Barbara Anna Husar hat die «Romanshorner Luftspiele» ausgerufen. Ihre Performance findet in der Luft und auf den Schiffen statt. «Milky Ways of Peace», eine «Botschaft aus dem Inneren des Euters», nennt die Künstlerin ihre Aktion. Zum 16. Mal steigt ihr Euterballon, diese «soziale Skulptur», in die Luft.

Das Euter sei im menschlichen Maximierungswahn erbarmungslos ausgebeutet worden, so Husar. Ihre «Eutererhebung» beleuchte als Sinnbild für «Mammalia, Weiblichkeit und Urquelle alles Nährenden» die bewusste Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt.

Das klingt gewichtig. Aber erst einmal muss der Wind mitspielen, an diesem frühen Samstagabend.

An der kurzen Leine: Das Beiboot zieht den Euterballon über den See. Andrea Tina Stalder

Und der Wind, der ist ein Problem. Dabei kommt es einem fast windstill vor. Doch Markus Wilda von der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG ist besorgt. Schon wenig Wind sei heikel, sagt er.

Für die Passagiere gibt es erst mal Apéro und Käsespätzli. Rund 50 Personen fahren auf dem MS Säntis mit, dem alten Motorschiff von 1956. 100 Passagiere auf dem MS St.Gallen, und 120 Personen auf dem MS Österreich, das im vorarlbergischen Hard abgelegt hat.

Höher, höher, das Euter soll fliegen!

700 Meter vom Romanshorner Ufer entfernt hält MS Säntis an. Die drei Schiffe positionieren sich sternförmig. Der Wind ist nicht zu stark, der Heissluftballon kann starten. Das Beiboot legt von der Bunkerwiese ab, den Euterballon im Schlepptau. Bedrohlich tief schwebt er über dem See, es sieht aus, als hingen die Zitzen ins Wasser. Das Euter neigt sich nach links, nach rechts, schwankend, widerstrebend wird es hinausgezogen.

Dann schiebt sich das Euter zwischen die Schiffe. Der Ballon faucht wie ein Drache. Es hat etwas Majestätisches, wie das riesige Euter an die Leine des Beiboots geschnürt übers Wasser schwebt. Man möchte es befreien, die Leine kappen, dass der Ballon entschweben kann, höher, höher, das Euter soll fliegen! Doch es ist angebunden wie eine Kuh am Schwanz im Anbindestall.

Dialog zwischen Sängerin und Alphörnern

Aus dem goldenen Ballonkorb juchzt die Vorarlberger Musikerin Ronja Svaneborg. «Jeee jeee!» Lautsprecherverstärkt, ein freudiges Rufen, fröhliche Töne, die der Wind übers Wasser treibt. Auf jedem Schiff drei Alphornspieler, sie antworten der Sängerin und ihrem Alpsegen, die mächtigen Klänge wie ein Echo, ein Dialog.

Musikerin Ronja Svaneborg singt im Ballonkorb einen Alpsegen. Andrea Tina Stalder

Der Wind drückt das Euter nach unten, kurz klatscht der Korb auf dem Wasser auf. Glück gehabt, er taucht nicht ein. Der Ballon faucht. Langsam schwebt er zurück zum Ufer. Applaus brandet auf von den drei Schiffen.

Und dann packt es einen doch, das Spektakel. Mächtiger Euterballon, juchzende Sängerin, Alphörner auf den Schiffen – was für ein Dreiklang. Mitten auf dem See.