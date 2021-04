KUNSTHANDWERK «In erster Linie ist es ein Hobby – auch wenn inzwischen mehr daraus geworden ist»: Erika Graf aus Pfyn macht Mode aus Filz Hochzeitskleider aus Merinowolle, ein Gilet aus Kamelhaar: Erika Graf fertigt in ihrer Werkstatt in Pfyn Kleidungsstücke auf Wunsch an. Durch das Hobby hat sie Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Graf war bereits für den Swiss Design Award nominiert und hat eine Einladung für die Parallax Art Fair in London erhalten. Janine Bollhalder 07.04.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erika Graf in ihrer Werkstatt, wo sie Kleidungsstücke filzt und näht. Bilder: Kevin Roth

In ihrer Werkstatt in einem Riegelhaus im beschaulichen Pfyn geht Erika Graf einem uralten Handwerk nach. Die 74-Jährige macht Mode aus Filzstoffen. Ihrer Kreativität entwachsen sind bereits Mäntel, Röcke, Handtaschen und sogar Hochzeitskleider. Diese Stücke – jeweils Unikate – stellt sie auf Kundenwunsch oder für Ausstellungen her.

Graf arbeitet gerne frei. Sie nimmt von den Kundinnen Mass und gewisse Wünsche wie etwa Farbe und Schnitt entgegen. Aber sie sagt: «Ich mag es nicht, wenn ich nach genauen Vorgaben ein Kleidungsstück anfertigen muss.» Die Filzstoffe fertigt sie an einem grossen Tisch in ihrer Werkstatt an. Dessen Grösse: 2,20 Meter mal einen Meter. Darauf richtet sie die Wolle an. Dabei handelt es sich meist um Merinowolle aus Neuseeland.

Vor dem Filzen wird die Wolle sowie die geplanten Sujets auf dem Arbeitstisch ausgelegt.

Die Wolle wird in fingerlange Stücke gezupft und kreuzweise übereinandergeschichtet. «Dieses schräge Übereinanderlegen macht den fertigen Stoff dehnbar und beweglich», erklärt Graf. Darüber drapiert sie die Verzierungen, etwa aus Seidenstoffe, Gold- oder Sarifäden. Diese verlaufen beim Filzen, klare Linien gibt es nicht. Für das Filzen mischt sie in einem Milchkessel heisses Wasser mit einigen Spritzern flüssiger Seife. Die Arbeit bedürfe viel Kraft und Ausdauer, es sei der körperlich anstrengendste Teil.

Durch die Schnürung können die Kleidungsstücke um bis zu zwei Kleidungsgrössen variieren.

Ein Hobby, aus dem mehr geworden ist

Für einen etwa knielangen Mantel benötigt sie sechs solcher tischgrosser Filzstoffe. Jeder davon bedarf rund vier Stunden Arbeit und geht beim Filzen ungefähr um einen Drittel ein. Die fertigen Stoffe schneidet Graf zu und näht sie entsprechend zusammen. Das Schneidern und die Näharbeiten machen einen grossen Teil der Arbeit aus, sagt die Modemacherin aus Pfyn. Insgesamt arbeitet Graf an einem Mantel einen Monat. Dieser kostet dann bis zu 600 Franken.

«Dieser Preis deckt nur die Materialkosten.»

Fünf Gramm Merinowolle, die es in den verschiedensten Farben gibt, kosten acht Franken. Dazu kommen die Seide als Trägermaterial sowie Materialien für die Verzierungen. Grafs Arbeitsstunden bleiben unbezahlt. Aber sie sagt: «In erster Linie ist es ein Hobby - auch wenn inzwischen mehr daraus geworden ist.»

Das Kleid für einen Kunstwettbewerb in Italien stand unter dem Motto: Weiss und Gold.

Mehr: Damit meint Graf Ausstellungen und Nominationen. 2018 war sie für den Swiss Design Award nominiert, und das, obwohl sie ihr Werk aufgrund dessen Arbeitsintensität drei Wochen zu spät einreichte. Für einen Kunstwettbewerb der Web- und Faserkunst im vergangenen Jahr im italienischen Rocco di Sala Baganza hat sie ein aufwendiges Kleid angefertigt, welches mit seinem Stehkragen und den Goldapplikationen königlich anmutet.

Graf hofft, dass sie in diesem Jahr die erhaltene Einladung zur Parallax Art Fair in der Kensington Town Hall in London wahrnehmen kann. Mit ihr würden 300 Kunsthandwerker ausstellen, jeder könnte einen eigenen Raum mit seinen Werken füllen.

Der Ehemann ist stolz auf die Kreationen aus Filz

Auch für ihren Ehemann hat Graf schon gefilzt - ein Gilet aus Kamelhaar. «Er hat mein Hobby erst als eine Bastelei betrachtet. Jetzt ist er sehr stolz darauf, was ich bereits erreicht habe mit meinen Kreationen», sagt Graf.

Das Ehepaar hält in Pfyn nebst Katzen und Hunden auch Hühner und zwei Pferde, mit denen sie auch Kutschenfahrten anbieten. Auf gewisse Weise sind es aber die Hunde, die Graf bei ihrem Hobby helfen: «Wenn ich mit den Hunden in der Natur unterwegs bin, überkommt mich die Inspiration. Sei es eine schöne Abendstimmung oder eine Blume.»

Die Rose, Erika Grafs Markenzeichen, wird mit Schwarztee gefärbt, um eine authentische «Verwelkung» zu simulieren. Kevin Roth

Graf bezeichnet eine gefilzte Rose als ihr Markenzeichen. Sie sagt: «Die Rose macht ein Kleidungsstück für mich komplett.» Für eine solche Filzrose benötigt sie rund zwei Stunden Arbeit. Diese könne sie aber friedlich abends vor dem Fernseher fertigen, fügt sie an.

Vor zehn Jahren hat Erika Graf ihre erste Filzjacke gemacht. Diese trägt sie heute noch.

Als Beruf erlernt hat Graf das Filzhandwerk nicht. Sie hat in verschiedenen Bereichen gearbeitet, etwa als Bäuerin oder Sekretärin. Zum Filzen ist sie durch ihre ältere Tochter gekommen, die als Kindergärtnerin arbeitet. «Sie bat mich, Zwerge und Tiermasken für die Kinder zu filzen», sagt Graf. So habe sie ihre Leidenschaft für die Tätigkeit mit Wolle, Wasser und Seife entdeckt und dann bald ihre erste Jacke gefertigt. Das war vor zehn Jahren. Die Jacke trägt sie noch immer.

«Filzkleidungsstücke sind nachhaltig und umweltfreundlich.»

Filzen gelernt hat Graf mit «Learning by Doing» sowie Youtube-Videos. Auf Wunsch ihrer Kundinnen bringt die Modemacherin ihnen die Tätigkeit näher und unterstützt sie. Aber soweit sie weiss, gibt es in der Umgebung keine andere Filzerin, die Produkte in ähnlichem Ausmass fertigt.