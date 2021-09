Künstler Werner Andreas Petraschke stellt in Berlingen aus

Kunst Was gibt es hinter dem Horizont? – Ausstellung in Berlingen Unter dem Titel «Horizonte» zeigt aktuell der deutsche Kunstmaler Werner Andreas Petraschke Werke aus zwei Jahrzehnten im Haus Kronenhof des Tertianum Neutal in Berlingen. Es geht dabei um das Thema Horizonte. 24.09.2021, 16.30 Uhr

Künstler Werner Andreas Petraschke vor seinen Bildern. Bild: Christof Lampart

38 kleine und grosse Bilder zieren noch bis zum Jahresende das Foyer des Kronenhofs in Berlingen sowie auch die Wände des neugestalteten Restaurants. Was ist denn nun wirklich ein Horizont – und wie geht es hinter einem solchen weiter, sofern man überhaupt dahinter zu gelangen vermag? Das sind Fragen, mit welchen die Bilder des deutschen Künstlers Werner Andreas Petraschke zwar spielen, jedoch keine verlässlichen Antworten darauf liefern. Vielmehr spiegeln die im Laufe der Jahre immer abstrakter gewordenen Bilder des 62-Jährigen diese Fragen zurück auf die Betrachter. Das führt zum Dialog zwischen Kunst und Kunstfreunden, nicht aber zu einer finalen Antwort.

Die Bilder sind farbig, wirken dabei jedoch nicht überladen. Die Werke halten formell eine gute Balance. Sie wirken wie ein Aufruf zur Entdeckungsreise durch Petraschkes Schaffenskosmos. Zumal sich die bildlichen Horizonte auch in der nächsten Umgebung finden – geht doch der Blick im Foyer auf die Terrasse hinaus und von dort auf den See und am Ende bis zum, Sie ahnen es, Horizont. (red)

Hinweis; Die Ausstellung «Horizonte» ist noch bis zum 31. Dezember 2021 im Kronenhof in Berlingen zu sehen. Bilder können gekauft werden.