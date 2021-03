KUNST Frust, Langeweile, Isolation zu Farbtöpfen und Farbtuben: Arrangierter Auftritt des Wagenhausers Rainer Schoch begeistert Malen mit dem ganzen Körper: Im Kunstkaufhaus in Stein am Rhein haben sich eine Künstlerin und ein Künstler mit Tanz, Malerei und Schriftkunst in einer Aufführung verschmelzen lassen. Organisiert hat den Auftritt Rainer Schoch aus Kaltenbach. Dieter Ritter 29.03.2021, 11.30 Uhr

Jonas Deubelbeiss, Maler und Break-Tänzer, in Aktion. Bild: Dieter Ritter

Rund fünfzig Gäste sind durch die 800 Quadratmeter grosse Halle neben dem Migros-Supermarkt im Degerfeld gestreift. Sie betrachteten die ausgestellten Kunstwerke. Es ist 19 Uhr. Rainer Schoch fordert alle auf, zur Bühne zu kommen. Der Künstler aus Kaltenbach ist Hausherr und Organisator des Anlasses. Ein Kameramann bringt sich in Position. Er filmt für das Fernsehen. In der Ausstellung wird es still. Die Bühne besteht aus einem am Boden festgeklebten Papier, daneben Farbtöpfe und Farbtuben sorgfältig aufgereiht, an einer Wand vier weisse Papierbogen.