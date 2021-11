Neue Ausstellung in Galerie Kirchgasse Steckborn zu Konstellation

Kunst Bilder eines Resonanzraums: Die Galerie Kirchgasse in Steckborn lässt in einer Gruppenausstellung Konstellationen untersuchen Die aktuelle Schau trägt den Titel «Constellations in a Bubble». Bis Anfang 2022 zeigen in der Steckborner Galerie Kirchgasse auf Einladung von Philipp Schwalb zwölf Kunstschaffende, was das Zusammentreffen von Ideen, Materialien und Genres bei ihnen auslöst. Dieter Langhart 17.11.2021, 16.30 Uhr

Inka Meissner in der Ausstellung «Constellations in a Bubble». Bild: PD

Mastermind der aktuellen Ausstellung «Constellations in a Bubble» ist nebst der Galeristin Anne Gruber der deutsche Künstler Philipp Schwalb, den die Kirchgasse auch vertritt und zuletzt diesen Spätsommer ausgestellt hat. Er hat sich in Gesprächen mit Kunstschaffenden intensiv mit dem Mnemosyne-Atlas auseinandergesetzt, Aby Warburgs berühmter Sammlung aus Bildtafeln – und hat sie aufgefordert, die Motive des Kulturwissenschaftlers aufzugreifen und selbst solche Tafeln zu schaffen.

Anne Gruber, Galeristin Kirchgasse. Bild: PD

Intensiv mit der Mnemosyne beschäftigt sich das Hamburger Künstlerkollektiv «8. Salon». Schwalb hat sie auch schon nach St.Gallen und Urnäsch gebracht. Die jetzt in Steckborn gezeigten Künstler haben sich auf die Frage eingelassen, was eine Konstellation für sie selbst bedeuten kann, also das Zusammentreffen von Ideen, Materialien, Genres. Gewissermassen als künstlerische Umdeutung dessen, was in der Astronomie Planeten und Fixsterne tun, wenn wir sie von der Erde aus beobachten. Und im Grunde sei jede Gruppenausstellung eine Konstellation, sagt Anne Gruber.

1 und 0 versus Weberei

Das Zusammenspiel dieser zwölf Positionen ergibt einen Resonanzraum. Diese manchmal willkürlich, dann wieder beinah abgestimmt wirkende Kommunikation ist durchaus reizvoll. Sarah Lehnerer (keine Unbekannte in der Kirchgasse) verbindet die Grundlage jedes elektronischen Rechners, also die Eins und die Null, mit der (weiblichen) Technik des Webens – und erinnert so an Ada Lovelace, eine Pionierin der heutigen Informatik.

Robert Müller greift mit seinen Bildern die antike Tradition auf, Herrscher auf Münzen abzubilden, setzt aber etwa den jungen Marquis de Sade in Szene. Ganz klassisch hingegen arbeitet die Fotografin Anouk Tschanz bei ihren schlichten Pflanzenblättern, seit Jahren schon: Sie fotografiert analog, vergrössert die Negative auf Barytpapier, wählt einen schlichten Rahmen mit Passepartout.

Ein Blick in die aktuelle Kirchgasse-Ausstellung «Constellations in a Bubble».

Bild: Dieter Langhart

Schrumpfungsprozess auf Ironisch

Stefan Burger, letztes Jahr schon in Steckborn mit «Baden-Baden» zu sehen, zeigt hier, was er im Sommer im Sitterwerk gezeigt hat: den «Sankt Galler Schwund». Er griff den Schrumpfungsprozess beim Metallguss auf und wandelte ihn um in eine bildhauerische Strategie: Die Skulptur besteht aus einem Wäscheständer – fünf Prozent kleiner als sonst –, an dem eine trockene Rikka-Socke hängt. Die durchaus ironische Installation steht vor dem einen Galeriefenster, als wäre sie vor oder nach der Vernissage vergessen worden.

Vor dem andern Galeriefenster baumeln zwei Fotografien Inka Meissners, doch hier ist keine Ironie auszumachen: Abgebildet sind zwei eingeschlagene Schreiben. Meissner hat die Prints übermalt und quasi versucht, die Gewalt und den entstandenen Schaden zu reparieren. Ein drittes solches Bild hängt draussen im Schaufenster der Galerie.

Galerie Kirchgasse, Steckborn. Ausstellung bis 9. Januar 2022.

www.kirchgasse.com