Antonio Ligabues Malerei: Monika Jagfeld erklärt Art brut

Kunst «Antonio Ligabue kaufte sich 15 Moto Guzzis und zwei Autos mit Chauffeur» Antonio Ligabue, der Ostschweizer Van Gogh, gilt als bedeutender Vertreter der Art brut. Die St. Galler Kuratorin Monika Jagfeld erklärt, was man darunter versteht und was sie an der Kunst von Ligabue so begeistert. Ida Sandl 28.05.2021, 05.15 Uhr

Monika Jagfeld ist fasziniert von den Bildern von Antonio Ligabue. Bild: Arthur Gamsa

Monika Jagfeld, die Bilder von Antonio Ligabue werden als Art brut bezeichnet. Was genau ist das?

Monika Jagfeld: Art brut ist eine Kunst abseits des gängigen Kunstbetriebes. Heute würden wir das als Outsider Art bezeichnen. Der Ursprung von Art brut liegt in den psychiatrischen Anstalten.

Wieso hat man angefangen, sich für die Bilder von Psychiatriepatienten zu interessieren?

Es waren zuerst die Psychiater, die das Talent mancher ihrer Patienten erkannten. Diese Entwicklung begann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Den Begriff Art brut hat dann der französische Künstler Jean Dubuffet geprägt, er holte die Kunst aus den Anstalten.

Hatte er dafür einen speziellen Grund?

Dubuffet befand sich selbst in einer Krise, er suchte Kunst von Menschen, die vom Kunstbetrieb unbeeinflusst waren und liess sich davon inspirieren. Er besuchte auch psychiatrische Anstalten und sammelte dort Bilder. Etwa die von Adolf Wölfli in der Waldau bei Bern.

Wie würden Sie die Werke von Antonio Ligabue beschreiben?

Ligabue ist für mich mitnichten ein kulturell unbeeinflusster Mensch. Es gibt verschiedene Bezüge zu anderen Künstlern. Mich hat auch die Parallele zu einer Schulzeichnung von Adolf Dietrich bei der Pose der Raubkatzen überrascht. Mir wurde dann klar, dass beide in der Schweiz Zeichenunterricht hatten. Das haben sie da gelernt.

Was ist der Unterschied zwischen den Bildern von Dietrich und Ligabue?

Gemeinsam ist beiden, dass sie ausserhalb des Kunstbetriebes gemalt haben, so können beide als Outsider Art gelten. Adolf Dietrich wurde schon sehr früh anerkannt. Seine Werke gelten als Naive Kunst, er wurde ja auch als der Schweizer Rousseau bezeichnet.

Wussten Dietrich und Ligabue voneinander?

Nein, es ist typisch für Outsider-Art-Künstler, dass sie sich nicht besonders für das, was andere machen, interessieren. Sie sind zu sehr mit ihrem eigenen Ausdruck beschäftigt oder bauen einen eigenen Kunstmarkt auf. Auch ein Wölfli betrieb in der Heilanstalt einen einigermassen florierenden Handel mit seinen Bildern. Ligabue bot seine Bilder den Bauern an, für ein paar Suppen.

Antonio Ligabue war ein psychisch angeschlagener Mensch. Hat dies auch seine Kunst beeinflusst?

Ich denke schon. In der Art, wie er sich in die Tiere einfühlte, die er malte. Ligabue war ein Künstler, der auch sich selbst ganz direkt und schonungslos gemalt hat. Er hat immer bei den Augen angefangen. Es gibt einen Dokfilm über ihn auf Youtube, darin sieht man, wie er erschüttert vor einem Selbstporträt auf der Staffelei steht. Er geht vor dem Bild auf die Knie und klagt. Sogar die Wunde an den Schläfen hat er gemalt. Die Schläfe hat er sich selber blutig geschlagen, da er dort die Stelle vermutete, wo die bösen Gedanken sitzen.

Was fasziniert Sie an seinen Bildern?

Die Virtuosität, das Expressive, manchmal geradezu Wilde, das aus seinen Bildern spricht, fasziniert mich. Am meisten beeindruckt haben mich seine Selbstporträts. Er, der schon in der Primarschule jede Klasse wiederholen musste, verfügt über diese geniale Bildsprache.

Ligabues Kunst wurde noch zu seinen Lebzeiten anerkannt.

Ja, das ist sehr schön, ein lokaler Künstler erkannte das grosse Talent und öffnete ihm die Türen zum römischen Kunstbetrieb. Man kann vielleicht sagen, den Menschen Ligabue hat man nicht verstanden, den Künstler allerdings schon und das zu seinen Lebzeiten, wogegen ein Van Gogh sein Leben lang vergeblich nach Anerkennung gesucht hat.

Hat er mit seinen Bildern auch Geld verdient?

Das hat er und er hat es mit beiden Händen wieder ausgegeben. Er kaufte sich 15 Moto Guzzis und leistete sich zwei Autos mit Chauffeur. Es ist bekannt, dass er sich von den Chauffeuren auch hofieren liess. Sie mussten ihm die Türen aufhalten und sich vor ihm verbeugen. Er hat das also genossen. Doch leider war das Geld irgendwann zu Ende und er starb in einem Armenhaus.