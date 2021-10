Der neue Verein Lesefeld will Frauenfeld literarisch beleben

Kulturvermittlerinnen Literatur ohne Haus: Der neue Verein Lesefeld will Frauenfeld mit jährlich bis zu 20 Veranstaltungen kulturell beleben Der Verein will verschiedene Formate organisieren mit Schwerpunkt im Bücherladen Sax, im Kunstmuseum Thurgau und in der Kantonsbibliothek. Ab 2024 soll zudem das Frauenfelder Bücherfest unter dem Dach von Lesefeld laufen. Kopf des Vereins ist die Buchhändlerin Marianne Sax. Mathias Frei 06.10.2021, 04.10 Uhr

Vier von fünf Mitglieder des Lesefeld-Vorstands: Cornelia Mechler, Christina Thalmann, Claudia Hefti Christ und Präsidentin Marianne Sax. Bild: Mathias Frei

Irgendwo zwischen Wien, Zürich, Hamburg und Berlin – da liegt Frauenfeld. Benedict Wells liest in all diesen Orten in grossen Häusern, in Frauenfeld am 13. Oktober im Grossen Bürgersaal. Eben ein grosses Haus. Wells, erst 37, ist auch ein grosser Autor. Er hat den NZZ-Kulturchef Peer Teuwsen zum Weinen gebracht. Dieser schrieb diesen Frühling:

«Wenige Schriftsteller können so wie Benedict Wells über Gefühle schreiben.»

Benedict Wells, Autor. Bild: PD/Roger Eberhard

Hinter der Lesung von Wells steht der Verein Lesefeld. Ein neuer Kulturveranstalter am Platz Frauenfeld, der aber von altbekannten Köpfen getragen wird, allen voran Marianne Sax. Die Frauenfelder Buchhändlerin ist in Sachen Kulturvermittlung eine Tausendsässin. Kultur, vor allem Literatur, zu veranstalten, das sei «ein schönes Hobby», sagt sie. Schon in den 1990er-Jahren hat sie erste Lesungen organisiert. Ihr Bücherladen Sax, wo regelmässig Lesungen stattfinden, ist über 30 Jahre alt, sie war Präsidentin des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands, programmierte drei Jahre lang das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben, ist seit dem Start (2016) Programmchefin des Frauenfelder Bücherfests und wirkt seit 2019 auch als VR-Präsidentin des Rotpunktverlags in Zürich.

Benedict Wells: «Eines der grössten Talente der deutschsprachigen Literatur» Die erste Lesefeld-Veranstaltung geht am Mittwoch, 13. Oktober, im Grossen Bürgersaal im Rathaus über die Bühne. Der deutsch-schweizerische Autor Benedict Wells liest aus seinem fünften Roman «Hard Land». Das deutsche Feuilleton feiert den 37-Jährigen, der nach langen Jahren in Barcelona nun in Zürich lebt, als eines der grössten Talente der deutschsprachigen Literatur in der jüngeren Vergangenheit. Er verfüge über diese Leichtigkeit des Schreibens, die jeden mit Neid erfülle. Wells, Sohn einer Luzernerin, wurde in München geboren und zog nach dem Abitur nach Berlin, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Sein erster Roman «Becks letzter Sommer» erschien 2008 bei Diogenes, wie alle weiteren Romane. In «Hard Land» thematisiert er die Einsamkeit der Aussenseiter. Der Roman spielt im Jahr 1985 in einer fiktiven Kleinstadt in Missouri/USA. Wells ist mehrfach preisausgezeichnet. Die Lesung in Frauenfeld beginnt um 19.30 Uhr und wird von Manfred Papst moderiert. (ma) Eintritt: 20.-; Reservation: 052 721 66 77 oder mail@lesefeld.ch, Covid-19-Zertifikatspflicht. www.lesefeld.ch

Bekannte Köpfe im Vereinsvorstand

An Sax kommt man bei Lesungen in Frauenfeld nicht vorbei. So gab sie denn auch den Anstoss zur Gründung des Vereins Lesefeld im Sommer vor einem Jahr. Beim Veranstalten war sie lange eine Einzelkämpferin, nun sagt sie:

«Es ist eine Freude, auf einen grossartigen Vorstand zählen zu dürfen.»

Lukas Hefti, Vorstandsmitglied Verein Lesefeld. Bild: Donato Caspari

Da ist zum Beispiel Cornelia Mechler, zum einen Verwaltungschefin des Kunst- und Ittingermuseums in der Kartause Ittingen, zum anderen Präsidentin des Trägervereins des neuen Saatgut-Verlags. Da ist aber auch Claudia Hefti Christ, die an der PHTG Deutsch-Dozentin ist und im Bücherfest-OK mitwirkt, oder Christina Thalmann, die Lesefeld-Finanzchefin, die auf der Eschenzer Gemeindeverwaltung das Finanz- und Steueramt leitet. Und nicht zuletzt gehört auch Lukas Hefti dem Lesefeld-Vorstand an, er ist Bibliotheksbeauftragter der Thurgauer Kantonsbibliothek und ebenfalls im Bücherfest-OK.

Veranstaltungsräume sind in Frauenfeld vorhanden

Schon heute finden regelmässig Literaturevents in Frauenfeld statt, sei es bei Sax selber im Bücherladen oder auch in der Kantonsbibliothek. Auch Kultur im Eisenwerk macht Literatur, die kantonalen Museen sind unregelmässig aktiv. Und im Kulturlokal Kaff gab es bis zur vorübergehenden Schliessung auch immer wieder Spokenword und Popliteratur. Wie Sax sagt, soll der neue Verein Lesefeld die Literaturvermittlung institutionalisieren.

«Wir machen Literatur ohne eigenes Haus.»

Mitglied werden beim Verein Lesefeld. Bild: Mathias Frei

Denn Veranstaltungsräume an sich habe es in Frauenfeld, sagt Sax. Angedacht ist, dass Lesefeld jeweils ein Sommer- und ein Winterprogramm vorstellt, jährlich bis zu 20 Anlässe. Schwerpunktmässig solle diese im Bücherladen, in der Kantonsbibliothek und im Kunstmuseum stattfinden. Zudem ist gedacht, dass das übernächste Frauenfelder Bücherfest, nämlich die Ausgabe 2024, auch unter dem Vereinsdach läuft, bisher war die Stadt Hauptträgerin.

«An Judith Hermann bin ich schon jahrelang dran. Oder auch T.C. Boyle wäre etwas ganz Besonderes in Frauenfeld.»

So sinniert Sax über Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sie gerne einmal veranstalten würde. Ausser Reichweiten sind die beiden nicht mehr, denn Stadt und Kanton unterstützen den Verein Lesefeld finanziell.