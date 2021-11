Gut besuchter Trommelworkshop in Jugendmusikschule Frauenfeld

Fernöstliche Kultur Im Rausch der dicken Trommeln: Schweiz-Japan-Kulturverein Yamato lud zum Workshop nach Frauenfeld ein Die Frauenfelder Trommelgruppe Goraiko-Taiko führte kürzlich einen Kurs durch in der Jugendmusikschule, der auf viel Interesse stiess. Von der Primarschülerin bis zum Pensionär waren Teilnehmende mit dabei. 15.11.2021, 16.50 Uhr

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Taiko-Workshops spielen die traditionelle japanische Trommel. Bild: PD

Der Schweizerisch-Japanische Kulturverein Yamato lud am Sonntagnachmittag zum Taiko-Workshop ein. Geleitet wurde dieser von der Frauenfelder Trommelgruppe Goraiko-Taiko. 15 Personen fanden sich hierfür in der Jugendmusikschule ein, wo die drei Goraiko-Ensemblemitglieder Claudia Lüthi (Leiterin), Livia Hess und Carin Neier auf eine sowohl altersmässig wie auch was die allgemeine Trommelerfahrung anbelangte, völlig heterogene Gruppe traf.