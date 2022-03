Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld lädt zu "Erlesen"

Kultur Was Literatur kann: Zum Auftakt der neuen Eventreihe «Erlesen» in der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 diskutieren Nicola Steiner und Philipp Tingler Diesen Sonntag startet in der Theaterwerkstatt Gleis 5 das neue Format «Erlesen», das halbjährlich über die Bühne gehen soll. Autoren, Kritikerinnen und Wissenschaftern verhandeln in der literarischen Themenreihe Schwerpunktthemen. Bei der ersten Veranstaltung geht es um Gesellschaftsromane. 16.03.2022, 11.30 Uhr

Nicola Steiner im SRF-Literaturclub. Bild: PD/Gian Vaitl (SRF)

Es geht um das Potenzial des geschriebenen und gesprochenen Worts. Die neue Veranstaltungsreihe «Erlesen» lädt zweimal jährlich in die Theaterwerkstatt Gleis 5 ein. In einer wechselnden Gesprächsrunde aus Autoren, Kritikerinnen und Wissenschaftern wird jeweils ein anderes Thema verhandelt. Was Literatur alles kann und sichtbar macht, das zeigt «Erlesen». «Buddenbrooks», «Madame Bovary» oder «Effi Briest» – klassische Gesellschaftsromane sind das, die eine Menge verraten über Zwänge, Rollenbilder und Wünsche ihrer jeweiligen Zeit.

Philipp Tingler. Bild: PD/Oscar Alessio (SRF)

Literatur kann vieles sichtbar machen. Im besten Fall ist sie eine Art Seismograf der individuellen, gesellschaftlichen Lebensweisen und ihrer Affektlagen. Was aber zeichnet gelungene Gesellschaftsromane aus? Welchen Ansprüchen müssen sie genügen? Und werden sie heute in dieser Art überhaupt noch geschrieben? Darüber sprechen und diskutieren diesen Sonntag, 20. März, um 17 Uhr die Moderatorin des SRF-Literaturclubs Nicola Steiner sowie Autor und Literaturkritiker Philipp Tingler. Seit 2014 moderiert Steiner das SRF-Kulturformat. Zudem sitzt die Sprach- und Kulturwissenschafterin in der Jury der SWR-Bestenliste. Tingler, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller, ist Kritiker im SRF-Literaturclub, im Literarischen Quartett des ZDF und wirkt als Juror beim Bachmannpreis. Ausserdem ist er bekannt durch seine Essays, etwa in der NZZ. (red)