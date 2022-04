Gewürze und Kräuter der Frauenfelder Malerin Carole Isler

Kultur Von Anis bis Zimt: Leicht verzögert erscheint das Buch «Märchen von Kräutern und Gewürzen» mit Illustrationen der Frauenfelderin Carole Isler Am kommenden Atelierwochenende der Regio Frauenfeld präsentiert Carole Isler als Rahmenprogramm Illustrationen aus «Märchen von Kräutern und Gewürzen». Als das Projekt seinen Anfang nahm, wusste man nicht, dass sich die Veröffentlichung des Buches so verzögert. Christine Luley Jetzt kommentieren 27.04.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Frauenfelder Illustratorin Carole Isler. Bild: Reto Martin

Eigentlich hätte «Märchen von Kräutern und Gewürzen» im November 2021 erscheinen sollen. Doch die Herausgabe wurde auf unbestimmt verschoben. Den Verlagen macht die Papierknappheit zu schaffen, Lieferengpässe sind die Folge. Natürlich hoffen die Beteiligten, dass das Buch rechtzeitig zum Atelierwochenende vom kommenden Wochenende in den Gemeinden des Kulturpools der Regio Frauenfeld erscheint.

Der Salbei in der Publikation. Bild: PD

Carole Isler hat bereits das 2020 erschienene Buch «Märchen von Steinen und Sternen» bebildert. Bei der erneuten Zusammenarbeit mit Birgit Damer erweckt die Frauenfelder Kunstschaffende «Märchen von Kräutern und Gewürzen» zum Leben. Mit viel Liebe und Können ist ein Dialog zwischen Text und Bild entstanden: 42 Ansichten, je zwei zu den Märchen von Anis bis Zimt. Geschaffen von Carole Isler während ihres Atelierstipendiums im Jahr 2021 in Berlin.

Der Sternanis aus dem Märchen. Bild: PD

Die zauberhaften Aquarelle öffnen ein Fenster in eine andere Welt. Nehmen die Betrachtenden mit auf eine Reise nach Armenien, Indien, Brasilien bis Portugal. Betörende Düfte breiten sich aus. Man erahnt die Süsse eines Liebeszaubers. Begleitet Helden und Heldinnen, die über das Böse siegen.

Von Botanik bis zur Naturheilkunde

Man erfährt viel Wissenswertes über das ursprüngliche Vorkommen der Kräuter und Gewürze, deren Verwendung und Wirkstoffe. Bei dem Kapitel über den Sternanis bekämpft ein Bauernsohn einen bösen Geist am Yangtse in China und verschafft dadurch dem Volk Frieden. Während in Europa Sternanis eher als Gewürz für Glühwein und Weihnachtsgebäck bekannt ist, wird in Vietnam und China Illicium verum auch als Heilpflanze bei Erkältungen und Blähungen verwendet. Weil die sternförmigen Fruchtkapseln des Sternanises an eine Windrose erinnern, hat sie Carole Isler bildmässig in einen Kompass integriert.

Ein von Carole Isler illustrierter Kompass. Bild: PD

Am Beispiel von Salbei berichtet Birgit Damer, welche Bedeutung diese Pflanze früher hatte, als für einfache Leute ein Arztbesuch zu teuer war. Ein altes Sprichwort sagt:

«Salbei im Garten, der Tod kann warten.»

Der Name Salvia kommt von salvare, also: retten. Ganz in Vergessenheit geraten ist das «Müslichrut» auch heute nicht. Es dient nicht nur zum Würzen eine Saltimbocca alla romana, es lindert auch Halsschmerzen.

Baldige Reise ins Künstleratelier in Kairo

Kennen gelernt hat Carole Isler die Goldschmiedin und Edelsteinexpertin Birgit Damer bei der Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff. Nach dieser Begegnung wanderte die Berlinerin nach Lanzarote aus. «Als mich Birgit kontaktierte, ob ich ein Märchenbuch illustrieren würde, sagte ich sofort zu», erinnert sich die Frauenfelder Künstlerin.

«Beim ersten gemeinsamen Buch habe ich viel über Steine gelernt, beim zweiten über Pflanzen.»

Carole Isler in ihrem Atelier. Bild: PD / Franziska Martin

Carole Isler verweist bei der Frage nach der persönlichen Bedeutung von Heilpflanzen auf ihr Interesse am historischen Hintergrund. «Die Menschen setzten diese bereits in der Antike ein und gaben ihre Erfahrungen weiter.» Die Künstlerin verwendet sowohl Heil- als auch Küchenkräuter. Greift bei einer Erkältung zu Kamillen- oder Ingwertee oder reibt Bachblütencrème auf die Haut, wenn sie juckt.

«In der Küche verfeinert frischer Basilikum den Caprese-Salat oder die Pasta um ein Vielfaches und im marokkanischen Restaurant ist ein Tee mit frischer Minze beinahe obligatorisch», verrät die Teeliebhaberin. Bald wird sie in Kairo während ihres Künstlerateliers auch den ägyptischen roten Tee kennen lernen.

Atelieradresse: Theaterwerkstatt Gleis 5, Lindenstrasse 26a, Frauenfeld.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen