Ettenhauserin gründet Verein für multikulturelle Vernetzung

Kultur Vernetzung von Menschen, Kulturen und Künstlern: Ettenhauserin gründet Verein Vor einem Jahr hat die Ettenhauser Künstlerin Elena Maria Straface den Verein «Multi Cultural Evolution» gegründet. Ihren Auftaktanlass konnte sie indes erst jetzt durchführen. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 02.09.2021, 04.40 Uhr

Vereinsgründerin Elena Maria Straface zeigt ihre selbst genähte rumänische Tracht. Bild: Kurt Lichtensteiger

In der Schweiz lebt Elena Maria Straface zwar erst zwei Jahre, zuvor aber schon über 20 Jahre am Bodensee. Die gebürtige Rumänin ist also quasi längst eine Einheimische. «Hier in Ettenhausen, wo ich eine Bleibe gefunden habe, gefällt es mir ausserordentlich gut», sagt die 46-jährige Solistin. «Musik ist mein Leben und mein Hobby, mit Schwergewicht auf Canto-Gesang, klassischen und deutschen Schlagern sowie rumänischer Folklore», ergänzt die Frau in ihrer selbst genähten Banat-Tracht.

Vielseitigkeit beweist sie auch bei der Bemalung von Wachseiern und als Trachtennäherin. Stark am Herzen liegt ihr jedoch insbesondere die Begegnung mit Künstlern aus verschiedenen Bereichen und Gebieten. Elena Maria Straface hat deshalb den Verein «Multi Cultural Evolution» gegründet – mit dem Ziel, Menschen, Kultur und Kunstrichtungen miteinander zu vernetzen.

Bereits zählt der Verein über 40 Mitglieder. Ein Jahr nach Vereinsgründung konnte Elena Maria Straface am vergangenen Wochenende im Aadorfer Gemeindezentrum nun auch ihren Auftaktanlass durchführen. In dessen Pavillion machte die rumänische «Panoramic Rockband» auf sich aufmerksam. Bandleader Professor Dumitru Boru und seine zwei Studenten an E-Gitarre und Drums geizten nicht mit rockigen Klängen, ganz zur Freude von Passanten, die sich das Konzert gerne gefallen liessen.

Die rumänische «Panoramic Rockband» spielt im Pavillon vor dem Aadorfer Gemeindezentrum. Bild: Kurt Lichtensteiger

Darauf verlegte sich das Geschehen mehr und mehr in den nahen, geschmückten Kleinkunstsaal. Dort trudelten schliesslich über 20 Künstlerinnen und Künstler ein, namentlich aus der Schweiz, Deutschland, Griechenland, Grossbritannien und den Philippinen. Von Kaffee, Kuchen, exotischen Speisen und allerhand Getränken liessen sich bei freiem Eintritt zudem auch zahlreiche Gäste aus verschiedenen Nationen verwöhnen. Bei angeregten Gesprächen genossen diese die unterschiedlichen musikalischen Auftritte, die Schlag auf Schlag folgen sollten.

Die Ad-hoc-Band, bestehend aus Vereinsmitgliedern, spielt im Aadorfer Kleinkunstsaal. Bild: PD

«Die Begegnung mit Künstlerin war auch der Grund zum Start-up-Anlass, dem noch weitere derartige Veranstaltungen in verschiedenen Regionen folgen sollen», sagt Elena Maria Straface. Ziel sei es, einander in einer realen Welt von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und dabei Musik und Kultur zu fördern.

«In Anbetracht der pandemiebedingten Einschränkungen ist dies mehr denn je nötig», betont die Ettenhauserin. Dass die diplomierte Solistin und Kompositorin fast unzählige Diplome und Pokale bekommen hat und sich in ihrer Heimat gleich schon zweimal mit dem Titel «Musik, Art und Sport» hat schmücken dürfen, erwähnte sie nur beiläufig.