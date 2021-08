Umweltfreundliches Solarkino in Frauenfeld

Kultur Umweltfreundliches Solarkino macht mit zwei Filmen Halt in Frauenfeld Das Cinema Sud kommt am 24. und 25. August nach Frauenfeld und verspricht ein einzigartiges, durch Solarenergie betriebenes Filmerlebnis. Kim Ariffin 22.08.2021, 16.30 Uhr

Eine Impression von einer früheren Vorführung von Cinema Sud im Botanischen Garten Frauenfeld. Bild: PD

Sowohl am 24. als auch am 25. August wird der Botanische Garten in Frauenfeld zum Open-Air-Kinosaal. Das Cinema Sud wird von der Entwicklungshilfsorganisation Helvetas organisiert. Die Vorführungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr und enden um 22.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Mit Veloanhängern bringen die Verantwortlichen das mobile Kino zum Veranstaltungsort, danach tanken die Solarpanel Energie für den abendlichen Betrieb. Schliesslich wird die Leinwand zwischen zwei Bäume gespannt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind für ihre eigenen Sitzgelegenheiten und Schutzmassnahmen verantwortlich.

Trailer zum Film «Lunana». Quelle: YouTube

Am ersten Abend steht der Film «Lunana» auf dem Programm, bei welchem es sich um ein abgelegenes Bergdorf in Bhutan handelt. Am zweiten Abend wird der Film «Le miracle du Saint inconnu» gezeigt, der von einem unbekannten Heiligen aus Marokko berichtet. Das Ziel dieser Veranstaltung ist, ökologische und solidarische Anliegen miteinander zu vereinen. Das durch Solarpanel betriebene Kino sollte die umweltfreundlichen Vorteile dieser alternativen Energiequelle zeigen. Zudem geben die Filme einen Einblick auf ferne Länder und Kulturen aus dem globalen Süden. Zeitgleich können die Besucherinnen und Besucher einen gemütlichen Filmabend unter dem Sternenhimmel geniessen.