Jahresversammlung des Vereins ThurKultur

Kultur ThurKultur-Präsident David Zimmermann zeigt sich an der Mitgliederversammlung von der Höhe des erwirtschafteten Reingewinns wenig begeistert Der Kulturverein feiert dieses Jahr sein «Zehn-Jahr-Jubiläum» und startet – nach zwei Jahren im Coronamodus – in Sachen Kulturförderung wieder voll durch. Christof Lampart 07.05.2022, 04.10 Uhr

Die Wiler Disco-Funk-Band Maltschik umrahmte die diesjährige Mitgliederversammlung von ThurKultur mit ihrem Sound. Bild: Christof Lampart

Das mit der Kulturförderung ist so eine Sache, die gar nicht so einfach ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Tatsächlich hatte ThurKultur nicht einmal das ganze Förderbeitragsbudget für das Jahr 2021 ausgeschöpft. Es belief sich auf 207’000 Franken. In der Rechnung standen den 340’700 Franken Einnahmen 329’800 Franken Ausgaben gegenüber. Sei es, weil einzelne Projekte nicht überzeugten oder pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten.

Die eingesparten 10'900 Franken wurden dem Eigenkapital zugeschlagen, doch begeistert klang Präsident David Zimmermann nicht:

ThurKultur-Präsident David Zimmermann. Bild: Christof Lampart

«Wenn man als ThurKultur einen Ertragsüberschuss hat, dann ist das grundsätzlich unglücklich.»

Denn das Vereinsziel sei es, «alles, was wir unterstützen können, auch zu unterstützen». Nichtsdestotrotz habe man die Gesuche «sehr sorgfältig geprüft».

Von 124 behandelten Gesuchen wurden für 100 Projekte und Institutionen Beiträge zwischen 200 und 10’000 Franken in Aussicht gestellt.

Die Jahresrechnung 2021 wurde von den Mitgliedern ebenso einstimmig angenommen wie auch das Budget 2022, das bei einem Ertrag von 259’200 Franken und Ausgaben von 267’550 Franken von einem Verlust von 8350 Franken ausgeht. Diese Informationen erhielten die Anwesenden an der Mitgliederversammlung der ThurKultur am Mittwochabend im Restaurant Eintracht in Kirchberg.

Werkbeiträge unkompliziert gesprochen

Darüber hinaus fanden im Jahr 2021 die Werkbeiträge grossen Anklang, die bis zu einer maximalen Summe von 5000 Franken je Künstlerin respektive Künstler gesprochen wurden. Die Idee dahinter war, Kulturschaffenden Zeit und Sicherheit zu geben, die diese in der schwierigen Zeit benötigten, um ihre künstlerische Tätigkeit weiterzuentwickeln.

Dabei sei die Abwicklung der Werkbeiträge «unkompliziert gehandhabt» worden, denn «die letzten zwei Jahre waren für Kulturschaffende mit vielen Einschränkungen behaftet; so etwas wollen wir nicht mehr erleben», betonte Zimmermann.

Ein grosser Erfolg war wiederum der Kulturbühne 2021 beschieden, konnte doch in deren Rahmen während zehn Tagen das regionale Kulturschaffen medien- und publikumswirksam gefeiert werden. Feiern will ThurKultur im Jahr 2022 auch sich selbst, lädt doch der Verein am 23. September in die Wiler Lokremise zum eigenen Jubiläumsanlass ein.

Vom «Velo mit Stützrädern» zum «E-Bike» ThurKultur hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren stetig weiterentwickelt. «Anfangs waren wir wie ein Velo mit Stützrädern, heute sind wir eher wie ein modernes und schnelles E-Bike unterwegs», zog Zimmermann einen bildlichen Vergleich. Tatsächlich: Waren es im Premierenjahr gerade einmal 59 Gesuche, so waren es im bisherigen Rekordjahr 178 Gesuche. Total wurden in diesem Zeitraum 1,78 Millionen Franken gesprochen, wobei sich die niedrigste Jahressumme auf 86’000 Franken, die höchste auf 245’000 Franken belief. Ebenso können sich die jährlichen Durchschnittszahlen – 145 behandelte Gesuche und 178’000 gesprochene Franken – durchaus sehen lassen. (art.)