Theaterverein Frauenfeld zeigt "Wie im Himmel" über Stardirigent

Winterdienst Wut, Unverständnis, Ironie: So reagiert die Facebook-Community auf die vereisten Trottoirs in der Stadt St.Gallen

Schneebedeckte Velowege und Glatteis auf Trottoirs sorgten in den vergangenen Tagen für Kritik am Winterdienst der Stadt St.Gallen. Nun gehen die Wogen der Empörung auch in den sozialen Medien hoch. Eine Auswahl an Facebook-Kommentaren.