Illustratorin Rina Jost arbeitet an ihrer zweiten Graphic-Novel

Rina Jost (* 1987) lebt und arbeitet in Frauenfeld. Sie ist als freischaffende Illustratorin tätig. Im Jahr 2012 erlangte sie an der Hochschule Luzern (Design & Kunst) den Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation mit der Vertiefung Illustration Fiction. Ihre Arbeiten wurden unter anderem von der Society of Illustrators (New York), den World Illustration Awards (Grossbritannien) und den Hiii Illustration Awards (China) anerkannt. 2017 erhielt sie den erstmals ausgerichteten Förderpreis der Stadt Frauenfeld. Im vergangenen Jahr kam sie in den Genuss eines Recherchestipendiums der Kulturstiftung des Kantons Thurgau. (ma)

www.rinajost.ch