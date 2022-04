Kultur Nach 16 Jahren OSEW-Präsident: Kurt Baumann übergibt das Amt an seinen Nachfolger Roman Engeler Der Ostschweizer Solisten- und Ensemblewettbewerb hat eine Nachfolgelösung fürs Vereinspräsidium gefunden. Dennoch gibt es offene Stellen. Francesca Stemer 08.04.2022, 11.30 Uhr

Zwei Jugendliche während ihrem Wettbewerb-Auftritt am OSEW. Bild: Nicolas Senn

Vor etwas mehr als 20 Jahren wurde der Ostschweizer Solisten- und Ensemblewettbewerb (OSEW) als lose Vereinigung gegründet. Heute ist der OSEW ein Verein mit dem Zweck, jährlich einen Musikwettbewerb zu organisieren. Der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann war 16 Jahre lang Präsident. Sein Amt gab er an der zwölften Generalversammlung im März ab.

Schon vor drei Jahren äusserte Baumann dem Vorstand des OSEW den Wunsch, sein Amt abzugeben. «Ich habe die Arbeit sehr gerne gemacht», sagt Baumann auf Anfrage und sagt, dass ihn besonders die Begeisterung der Teilnehmenden und die funkelnden Augen, wenn ein Pokal entgegengenommen werden konnte, motiviert hätten. «Diese Momente haben mich immer angespornt weiterzumachen», sagt der Gemeindepräsident, der nach einigen Flötenlektionen in der ersten Klasse, lieber der Musik zuhört, als spielt. Er fährt fort:

«Jede Amtszeit ist begrenzt und dabei ist es wichtig, ein Amt auch in nachfolgende Hände zu geben.»

Doch die Nachfolgeregelung stellte sich als schwierig heraus. «Die Bereitschaft, eine ehrenamtliche Aufgabe in einem Verein wahrzunehmen, nimmt ab. Das bedaure ich sehr. Umso erfreuter bin ich, mit Roman Engeler einen so guten Nachfolger gefunden zu haben.»

Roman Engeler tritt in die Fussstapfen von Kurt Baumann und übernimmt das Amt des OSEW Vereinspräsidenten. Bild: PD

Musik im Blut

An der Generalversammlung gab Kurt Baumann sein Amt an Roman Engeler aus Ettenhausen ab. Dieser ist selbst leidenschaftlicher Blasmusikant. Mit seinem Stammverein, der Musikgesellschaft Aadorf, nimmt der Kornettist regelmässig an verschiedenen Musikfesten teil und mit anderen Ensembles war er auch bei Schweizermeisterschaften dabei. Ihm liegen die Musik und die Musikförderung der Jugendlichen am Herzen. Deswegen entschied er sich nach einiger Bedenkzeit, das Amt des Vereinspräsidenten anzunehmen. Als kommende Herausforderungen sieht Engeler die Organisation für den Wettbewerb, die Finanzen und die anstehenden Veränderungen im Vorstand.

Noch sind nicht alle Stellen besetzt

Denn mit Kurt Baumanns Rücktritt als OSEW-Präsident legte auch die Geschäftsstellenleiterin Verena Fehr, die sich zuletzt interimistisch auch um das Sponsoring und das Personelle kümmerte, ihr Amt ab. Der OSEW kämpfte damals gleich mit zwei gewichtigen Abgängen. «Es drohen Schlüsselressorts zu verwaisen», schrieb diese Zeitung damals. Weiter tritt Christian Graf als Chef des Rechnungsbüros zurück. Er war seit Beginn dabei. Gemäss Bettina Brauchli, Pressesprecherin des OSEW Sirnach, wurden die drei zurückgetretenen zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Die Vakanz von Graf konnte wieder besetzt werden. Für Verena Fehr sei derweil noch kein Ersatz in Aussicht.

Fast wie vor der Pandemie

Der OSEW führt jeweils im September den Wettbewerb durch. Dabei kann sich der regionale Musiknachwuchs in Szene setzen. In diesem Jahr soll der Anlass wie vor der Pandemie durchgeführt werden können. Anmeldungen sind online noch bis zum 31. Mai möglich.

Die Entstehungsgeschichte des OSEW Der Ostschweizer Solisten- und Ensemblewettbewerb, wie man ihn heute kennt, entstand durch das Bestreben einiger initiativer Mitglieder der Liberty Brass Band Ostschweiz im Jahr 2001. So schreibt es der Verein auf seiner Website. Der OSEW wurde früher abwechslungsweise durchgeführt von den Ostschweizer Kantonalmusikverbänden, ehe er sich mit dem Slow-Melody-Wettbewerb, der jeweils in Gais stattfand, zum heutigen Format verwob. Die Teilnehmerzahl stieg ständig, wodurch der OSEW zu einem der grössten Musikwettbewerbe der Schweiz wurde. Der gleichnamige Verein wurde am 9. Februar 2010 gegründet, um die Zukunft des Wettbewerbs zu sichern. (mlb)