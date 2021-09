Drei Freunde entwickeln Thurguaer Cider

Kultur Mostinder-Cider: Der Schatz der Thurgauer Bäume Auf einer Fahrradtour kamen drei Thurgauer Freunde auf die Idee, selbst einen Cider herzustellen. Eine herausfordernde Aufgabe – die sich ausbezahlte. Francesca Stemer 01.09.2021, 05.05 Uhr

Vincent Niccolai (rechts) lädt die Äpfel für den Cider ab. Bild: PD

Vincent Niccolai betritt eine Bar in Frauenfeld. Er hat einen grün-weissen Getränkekarton mit eigens entwickeltem Apfel-Cider unter den Arm geklemmt. Die Verpackung widerspiegelt die Farben des Thurgauer Kantonswappens. Gerade sind Niccolai und sein Freund Moritz Tanner unterwegs, um potenziellen Partnern die Geschichte hinter ihrem Cider näherzubringen. Mit dem aktuellen Lokal verbinden die Freunde viele Erinnerungen. Denn hier seien sie und ihr Kollege Dominik Gabriel bereits auf einige Bier-, im aktuellen Fall, Most-Ideen gekommen. Das Resultat einer dieser zahlreichen Ideen halten die beiden nun in den Händen: den Mostinder Cider.

Die Idee dazu kam ihnen auf einer Fahrradtour: «Uns wurde bewusst, welcher Schatz an den Obstbäumen in der Region hängt, und wir beschlossen, daraus einen natürlichen Cider herzustellen», so Tanner. Sie waren überzeugt, dass sich der heimische Cider nicht vor der Importkonkurrenz verstecken müsse. Niccolai ergänzt: «Wir sind der Meinung, dass das Potenzial der Obstkulturen im Thurgau noch lange nicht ausgeschöpft ist – sowohl kulinarisch wie auch als Identifikationswert für die ganze Region.» Das Ziel stand also fest: einen erfrischenden Cider zu kreieren. Doch bis dieser abgefüllt werden konnte, war es ein langer Weg.

Der Mostinder-Cider. Bild: PD

Der Cider für die Heimat

Als Erstes mussten die drei Studenten die richtige, fachkundige Unterstützung mit an Bord holen. Dass die Grundidee bereits ausgereift war, half bei der Auswahl der richtigen Partner.«Es war uns von Anfang an wichtig, dass wir ein Produkt herstellen, welches eine Verbindung zu unserer Heimat, dem Thurgau, hat», erzählt Tanner, der in Weinfelden wohnt. So war ebenfalls klar, dass für den Cider besondere Apfelsorten aus dem Thurgau ausgewählt werden sollten. Für deren Zusammensetzung konnte sie auf die Unterstützung von Cider-Fachmann Jonas Inderbitzin von der Forschungsanstalt Agroscope zählen. Nachdem die richtigen Äpfel ausgesucht waren, machten sich die drei auf die Suche nach einem «Moster».

Tanner erinnert sich: «Als wir anfragten, rechnete niemand damit, dass wir einen Grossauftrag hätten.» Doch die drei Freunde konnten auf Unterstützung setzten und nach einem schweisstreibenden Herbstnachmittag im vergangenen Jahr hielten die drei Freunde den ersten Becher Süssmost in der Hand. Niccolai sagt:

«Wir gewannen interessante Einblicke in die Mostverarbeitung und ich habe zu viel Süssmost getrunken.»

Genau dieser wurde anschliessend über längere Zeit zu Cider weiterverarbeitet, wobei das Resultat der Produktion erst ganz am Schluss ersichtlich wurde. Bis zur finalen Verkostung sei dementsprechend eine gewisse Anspannung vorhanden gewesen. Doch so erklärt Vincent Niccola weiter: «Als ich den ersten Schluck von unserem Cider trank, wusste ich, es hat sich gelohnt.»

Ein Projekt, das verbindet

Das Projekt hat die drei nicht nur zusammengeschweisst, sondern auch aufmerksamer gemacht. Tanner erklärt:

«Wenn ich nun an einem Apfelbaum vorbeigehe, überlege ich mir viel bewusster, wie die Apfelsorte wohl heisst, und wie sie wohl als Cider schmecken würde.»

Vincent Niccoali nickt seinem Kollegen zu und ergänzt: «Durch unser Projekt merkte ich, wie viel Arbeit hinter einer einzelnen Getränkeflasche steckt.»

Bis anhin stiessen die drei Freunde mit ihrem Getränk auf positive Resonanz. Das habe sie in ihrem Vorhaben bestärkt, auch im nächsten Jahr wieder Cider herzustellen. Doch die Rädchen in ihren Köpfen stehen nicht still. Die drei arbeiten bereits an ihrem nächsten Projekt. Niccolai zwinkert, «Genaueres können wir jetzt aber noch nicht verraten».