Kultur Kleines Plus trotz abgesagtem Oktoberfest: Metallharmonie Dussnang-Oberwangen hat einen neuen Präsidenten Die Metallharmonie Dussnang-Oberwangen hat – coronabedingt – schwierige Zeiten hinter sich. Doch unterkriegen lassen gilt nicht und so blickt man wieder voller Tatendrang in die Zukunft. Dazu gehören auch der vollzogene Präsidentenwechsel und natürlich das baldig stattfindende beliebte Oktoberfest. Christoph Heer 11.04.2022, 16.00 Uhr

Philipp Stäbler übernimmt von Dominik Kohler das Präsidium der Metallharmonie Dussnang-Oberwangen. Bild: Christoph Heer

Zehn Jahre lang amtete Dominik Kohler ad interim als Vereinspräsident der Metallharmonie Dussnang-Oberwangen, kurz MHDO. Nun hat er den Präsidentenstab an Philipp Stäbler weitergegeben. «Ich werde dem Vorstand jedoch erhalten bleiben und freue mich auf weitere und zuweilen neue Aufgaben in diesem tollen Gremium», sagt Kohler anlässlich der 106. Generalversammlung der MHDO, die jüngst im Schulhaus Au stattgefunden hat.

An seiner letzten GV als Vereinsoberhaupt hat er noch einmal viel zu erzählen. So lässt er es sich nicht nehmen, Alexandra Hug und Angela Meile (für 20 Jahre), Erika Blöchlinger (25 Jahre) und Damian Büchel (35 Jahre) für ihr langjähriges Mittun im Verein zu danken. Die höchstmögliche Auszeichnung erhält zudem Hanspeter Flück, der nun als CISM-Veteran (Internationaler Musikbund), also seit 60 Jahren als Aktivmitglied, in der MHDO weiter musiziert.

Während der vergangenen zwei Jahre musste auch die MHDO viele ihrer Auftritte absagen. Schmerzlich war davon auch das Oktoberfest betroffen, und genau diese fehlenden Einnahmen machen sich in der Vereinskasse bemerkbar. Dass aber trotzdem mit einem kleinen Plus abgeschlossen werden kann, liegt hauptsächlich an den merklich kleineren Auslagen aufgrund der Pandemie.

Im Jahr 2025 will die MHDO eine neue Uniform präsentieren, die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. «Unsere Kommission hierfür ist komplett und macht sich an die Arbeit, wobei ein erster, wichtiger Geldbetrag bereits eruiert werden konnte. Unsere Mitglieder haben mit der «Marschmusik im Dorf» und ihren engagierten privaten Sponsoren rund 10’000 Franken gesammelt», sagt Dominik Kohler.

Weitere Aktionen finden das ganze Jahr hindurch statt. Unter anderem geht es am 29. April (ab 19 Uhr) mit «Gschwellti, Chäs und Musig» in der Hörnlihalle weiter. Als Gastverein konnte die Musikgesellschaft Brass Band Wilen engagiert werden. Für Martin Meile gilt es indes am 16. September wieder ernst. «Wir freuen uns natürlich riesig, wenn unser Oktoberfest wieder stattfindet. Und die beliebte Schärpe wartet auf eine neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland», sagt der OK-Präsident lachend.