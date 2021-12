Theatergruppe Wängi sagt alle Auftritte ab

Kultur Jimmy kommt erst nächstes Jahr: Theatergruppe Wängi sagt sämtliche Aufführungen ab Corona macht den Wängemer Theaterschauspielerinnen und -schauspielern auch heuer wieder einen Strich durch die Rechnung. Maya Heizmann 23.12.2021, 16.45 Uhr

Am Dienstagabend probte die Theatergruppe Wängi ihr neues Stück erstmals ohne Masken. Fürs Gruppenbild durfte die Maske dann aber wieder sein. Bild: Maya Heizmann

Sie wollten es wagen, nun hat es doch nicht geklappt. Bereits zum zweiten Mal fällt das Theaterstück: «No Body Like Jimmy» wegen Corona aus. Bereits im vergangenen September fingen die Proben der elf Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe Wängi für die turbulente Komödie an.

«Die Proben gestalteten sich dieses Jahr wegen einiger Ausfälle der Darsteller als äusserst schwierig», sagt Patrizia Schmidheiny, die wiederum die Regie führte. Darum seien die Aufführungen nicht mehr zu retten, bedauert sie. «Wir haben uns so auf die Darbietungen im Vereinshaus gefreut, denn wir wollten ein qualitativ hoch stehendes Theater aufführen.» Die Rollen seien bei allen nun intus.

Erste Probe ohne Masken

Am Dienstagabend wurde zum ersten Mal ohne Masken geprobt, und die verschiedenen Mienenspiele kamen nun zum Vorschein. Das war die letzte Probe, sie wurde von Peter Truffer auf Video aufgezeichnet. So kann die Theatergruppe nächstes Jahr ihre Theaterkunst wieder ansehen und auffrischen.

Jimmy, der Unbekannte

«No Body Like Jimmy»: Die Komödie in zwei Akten von Burton Bumgarner wird in einer Dialektverfassung von Etienne Meuwly gespielt. In der Villa von Ehepaar Rolf und Sarah Schwarzentrub geht es turbulent zu und her. Sarah Schwarzentrub, gespielt von Coni Huber, will Ständerätin werden und veranstaltet eine Spendenaktion für ihre Wahlkampagne. Für die Wahlkampfmanagerin, den Redenschreiber und ein potenzielles, steinreiches Spenderehepaar sind Fehltritte absolut verboten.

Da kommt ihnen die zwielichtige Gestalt Harri Schmid, Mitarbeiter eines Mafioso, zudem Schulfreund von Rolf Schwarzentrub, in die Quere, er will etwas im Keller der Villa verstecken. Beat Krähemann spielt seine Rolle mit seinen insgesamt 166 Einsätzen mit grossem Engagement und viel Herzblut. Die Hauptrolle von Rolf Schwarzentrub dargestellt, von Jörg Zehnder, stellt mit gar 180 Einsätzen grosse Ansprüche an seine engagierte Schauspielkunst. Er meistert sie gekonnt.

Aufführung aufs Jubiläum verschoben

Beat Krähemann

Präsident und Schauspieler Theatergruppe Wängi Bild: Maya Heizmann

Der unbekannte Jimmy, gespielt von Marius Bommer, ist stets auf der Bühne anwesend, doch kein Laut darf über seine Lippen kommen. Alle kümmern sich um die stumme Gestalt mit ihren angeblichen Gebrechen. Als noch zwei Polizisten auftauchen, gerät alles aus den Fugen. Wie alles ausgeht, soll noch ein Geheimnis bleiben, das erst nächstes Jahr gelüftet werden wird. «Nun wird unser Jimmy zu unserem speziellen Jubiläum im Jahr 2022 aufgeführt werden», sagt Beat Krähemann, Präsident der Theatergruppe Wängi. Dann werde seit genau 111 Jahren in Wängi Theater gespielt.