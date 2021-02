Kultur im Lockdown «Alles in der Schwebe», «Die neue Verantwortung, wenn man wieder öffnen kann» oder auch «Zeit zum Entrümpeln»: Betreiber von Kulturorten in Frauenfeld zwischen Ungewissheit und Zuversicht Das ist derzeit nichts oder höchstens noch ein wenig Leben. Pandemiebedingt sind auch in Frauenfeld Bühnen, Veranstaltungslokale und Ausstellungsorte behördlich verordnet geschlossen. Was in dieser Zeit im Stadtcasino, beim Kunstverein, im Eisenwerk, in der Stadtgalerie und in der Theaterwerkstatt Gleis 5 passiert. Mathias Frei 04.02.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bestuhlung für politische Versammlungen, die derzeit als einzige Veranstaltungen erlaubt sind: Casino-Bereichsleiterin Shariel Steiner von der Stadt Frauenfeld im leeren Casino. Bild: Donato Caspari

Früher hat Shariel Steiner ihr Privatleben dem Job angepasst. Früher heisst: vor der Coronapandemie. Früher gehörten Abende und Wochenenden, an denen sie eine Casinovermietung betreute, zu ihrem täglichen Brot. Steiner, die seit fünf Jahren Casino-Bereichsleiterin beim Frauenfelder Amt für Freizeitanlagen und Sport ist, stellt fest:

«Aktuell bleibt mehr Zeit fürs Privatleben.»

Shariel Steiner, Casino-Bereichsleiterin. Bild: Donato Caspari

Steiner programmiert nicht selber Veranstaltungen, vielmehr ist sie für die Vermietung der Räumlichkeiten am Bahnhofplatz verantwortlich und für die Betreuung der Veranstalter. Im Casino hat sie ihr Büro. Im vergangenen Herbst hätten sie noch gut zu tun gehabt, erzählt sie. Den zweiten Lockdown merken wir stark. Im vergangenen Jahr ging die Anzahl Veranstaltungen um einen Drittel zurück. Die Besucherzahl 2020 liegt noch bei gut 9500 Personen, ein Rückgang von zwei Dritteln. Sie hätten davon profitiert, dass das Casino genug grosse Räumlichkeiten anbieten könne. Vergangenes Jahr habe es weniger Abendveranstaltungen gegeben, dafür vermehrt Tagesvermietungen.

«Es ist still geworden.»

Der Frauenfelder Gemeinderat tagte im ersten Lockdown im Casino. Bild: Reto Martin (23. April 2020)

So beschreibt Steiner ihre Gefühlslage. Denn irgendwann sei mal zu Ende geputzt und zu Ende aufgeräumt. Irgendwann sind alle Arbeiten erledigt, für die im laufenden Betrieb selten Zeit blieb. Dann kommt dieses Loch. Viel mehr leidtun Steiner aber die Cateringunternehmen und Veranstaltungstechniker, denen die Lebensgrundlage grossteils weggebrochen ist. Der Casino-Hauswart, die Reinigungskraft und sie selber hätten das Privileg, einen sicheren Arbeitsplatz bei der Stadt zu haben. Sie seien Allrounder, sagt Steiner. Das Trio arbeitet derzeit wieder im städtischen Alterszentrum Park, Steiner hilft in der Administration aus.

«Und ich mache halt, was grad so an Arbeit anfällt.»

Kantonale Diplomfeier der Thurgauer Gärtner-Auszubildenden im Casino. Bild: Donato Caspari (3. Juli 2018)

Im Casino findet derzeit nicht nichts statt. Vor Wochenfrist hatte Steiner eine politische Versammlung beherbergt. Denn diese sind weiterhin erlaubt. Auch zu Beginn des ersten Lockdowns hatte die Casino-Bereichsleiterin alle Hände voll zu tun. Es galt, Schutzkonzepte für verschiedene Veranstaltungsarten zu erarbeiten. Und danach musste man ständig wieder neu planen, wenn es neue Vorgaben aus Bundesbern gab.

«Ich freue mich schon darauf, wenn wieder Leben ins Haus kommt, sei es mit Konzerten oder auch Theateraufführungen.»

Kurz vor dem zweiten Lockdown in der Stadtgalerie Baliere: Kaff-Gruppenausstellung «Nonkonform». Bild: Andrea Stalder (6. Dezember 2020)

Florian Hunziker hat ab vergangenem Heiligabend in der Stadtgalerie Baliere in den Raunächten, also bis zum Dreikönigstag, an seiner Druckkunst gearbeitet. Eigentlich hätte danach die Vernissage von Hunzikers Schau stattfinden sollen. Nun ist sie bereits das zweiten Mal verschoben worden, wie Baliere-Kuratorin Carole Isler erklärt: «Von April 2020 auf Januar 2021 auf Januar 2022.» Derzeit finden im historischen Gebäude Renovationsarbeiten statt, die umstandsbedingt vorverschoben wurden. Das Mauerwerk wird entfeuchtet, indem von innen Injektionen in die Aussenwände gejagt werden. Die für den Februar geplante Ausstellung von vier Fotografinnen hat Isler auf den kommenden Mai verschoben. Ob Edwin Wuhrmann im März ausstellen kann, bleibt offen, vielleicht wird es auch April.

Carole Isler, Kuratorin Stadtgalerie Baliere. Bild: Reto Martin

«Es ist derzeit alles in der Schwebe», sagt Isler. Das Geplante muss neu geplant werden. Das bedauert sie gegenüber den Kunstschaffenden, die sich gleichwohl sehr flexibel zeigten. Vor dem zweiten Lockdown hat sie festgestellt, dass die Besucherinnen und Besucher kommen, sobald die Türe offen stehe. Es ist ein Hunger nach Kultur da. Die Leute würden sich diszipliniert an die Regeln halten. Wovor Isler aber Respekt hat: «Diese neue Verantwortung als Kulturveranstalterin bezüglich der sanitarischen Situation, wenn man dann wieder aufmachen darf.»

Band-X-Ost-Contest vergangenen Herbst im Eisenwerk. Im Bild die Band The Pigeons aus Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (17. Oktober 2020)

Kulturveranstaltungen hätten eine ungleich längere Vorlaufzeit als etwa ein Gastronomiebetrieb, der sich innert drei Tagen hochfahren liesse, sagt Claudia Rüegsegger. Sie leitet die Geschäftsstelle des Vereins Kultur im Eisenwerk. «Wir müssen deshalb so im Voraus planen, als dürften wir das Eisenwerk morgen wieder für öffentliche Veranstaltungen aufmachen.» Das sei nicht zuletzt für die Kulturschaffenden wichtig, denn diese seien derzeit in einer Depression begriffen. Vergangenen Spätherbst wartete Kultur im Eisenwerk mit einem dichten Programm auf, bot Acts wie Stiller Has oder Silberbüx, die üblicherweise ein Vielfaches an Publikum in den Eisenwerksaal gezogen hätten, vor den behördlich begrenzten 50 Besuchern eine Plattform. «Wir haben die Gagen aber nie gedrückt.»

Claudia Rüegsegger, Geschäftsstellenleiterin Kultur im Eisenwerk. Bild: Andrea Stalder

Dieses Wochenende hätte die Frauenfelder Band The Rising Lights im Eisenwerk gespielt. Nachdem das Konzert einmal verschoben werden musste, wollten die Musiker nun einen Livestream anbieten. Für diese Produktion wäre aber ein Team von 15 Personen nötig gewesen, sagt Rüegsegger. Deshalb erfolgte kürzlich die Absage. Die momentan vorherrschende Planungsunsicherheit sei vor allem auf operativer Ebene sehr schwierig. «Falls man wieder veranstalten darf: Was ist erlaubt und was nicht?»

Bislang letzte Ausstellung des Kunstvereins im Bernerhaus mit Rahel Müller und Markus Huber. Bild: Andrea Stalder (29. Oktober 2020)

«Sobald wir dürfen, legen wir wieder los», sagt Rita Wenger, Präsidentin des Kunstvereins Frauenfeld, der im Bernerhaus Räumlichkeiten bespielt. Das Plakat zur Ausstellung der Frauenfelder Adolf-Dietrich-Preisträgerin Almira Medaric steht bereits am Bankplatz, noch ist darauf «verschoben» zu lesen. Vernissage wäre dieses Wochenende gewesen. Das Plakat lasse sich schnell mit den neuen Ausstellungsdaten bestücken. Die Künstlerin werde sich so einrichten, dass eine Kunstausstellung ab März möglich sei. Das Schutzkonzept des Kunstvereins habe vergangenen Herbst bestens funktioniert. Die Ausstellung mit Rahel Müller und Markus Huber im November sei gut gelaufen. «Wir hatten viele Interessierte, die sich aber gut über die Öffnungszeiten verteilt haben. Das Bedürfnis nach Kultur spürten wir.»

Rita Wenger, Präsidentin Kunstverein Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Bereits heute steht laut Wenger fest, dass die Ausstellung der mongolischen Kunstschaffenden Nomin und Baatarzorig diesen Frühling aufgrund der Einreisebedingungen nicht stattfinden kann. «Aber wir sind zuversichtlich, dass wir unser Jahresprogramm 2021/22 ab kommendem Spätsommer wie geplant durchführen können.» Auch am Frauenfelder Kulturtag im September wolle man präsent sein. In der Zwischenzeit will der Kunstverein seine Onlinekommunikation ausbauen.

Kürzlich in der Theaterwerkstatt Gleis 5: Die Band Generell 5 für ein Livestreamkonzert. Bild: Reto Martin (28.Januar 2021)

Seit neun Jahren gibt es mittlerweile die Theaterwerkstatt Gleis 5. «Nach neun Jahren Produzieren platzt unser Lager aus allen Nähten», sagt Giuseppe Spina, Mitbetreiber der Theaterwerkstatt am Bahnhof Frauenfeld. Man habe deshalb einerseits einen neuen Lagerraum in Müllheim angemietet. Andererseits stehe auch ein Entrümpeln des bestehenden Fundus' an. Ein Flohmarkt ist dafür geplant. Es geht laut Spina aber nicht nur um ein Aussortieren von nicht mehr Gebrauchtem, sondern auch um ein Entrümpeln im Kopf. «Es ist immer auch ein Loslassen, ein Nach-vorne-Blicken. Wir wollen Raum schaffen für Neues.» In diesem Zusammenhang ist auch der Entscheid des Theaterkollektivs zu sehen, die Theaterwerkstatt-Saison erst kommenden August zu eröffnen. Dannzumal steht als Freilufttheater «Moby Dick» im Innenhof des Naturmuseums Thurgau in der Frauenfelder Altstadt auf dem Programm. Die Zeit bis dahin wolle man nutzen, um neue Formate zu entwickeln.

Giuseppe Spina, Mitbetreiber der Theaterwerkstatt Gleis 5. Bild: Reto Martin

In den Räumen der Theaterwerkstatt arbeitet auch die Künstlerin Carole Isler. Wie Spina sagt, wird sie zukünftig ihren fixen Atelierraum haben. Und man wolle die Räumlichkeiten auch für weitere Kunstschaffende öffnen. So hat auch die Müllheimer Bildhauerin Melanie Geiger ein kleines Atelier in der ehemaligen Lokremise bezogen.