"Brave New Life" gastiert beim Theaterverein Frauenfeld

Kultur Eine Zukunft, die noch nicht da ist, aber möglich wäre: Theaterverein Frauenfeld zeigt «Brave New Life» von Theater Orchester Biel Solothurn Am Mittwoch, 20. April, ist im Casino Frauenfeld das Stück «Brave New Life» des Regisseurs Dennis Schwabenland zu sehen. Es geht um Unsterblichkeit und Genbehandlungen, damit man Menschen designen kann. Der Theatermacher hat dafür mit Technologinnen und Philosophen gesprochen. 11.04.2022, 15.00 Uhr

Eine Szene aus «Brave New Life». Bild: PD/Joelschweizer.ch

Man stelle sich vor: Menschen werden nicht mehr auf natürliche Weise geboren, sondern können dank Genbehandlungen nach Wunsch designt werden. Oder man lernt mittels einem Computer-Gehirn-Interface neue Sprachen. Noch besser: Wagen Sie den Schritt zur Unsterblichkeit, indem Sie Ihr Bewusstsein digitalisieren! Ferne Zukunft? Genau das thematisiert «Brave New Life», eine Produktion von Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS). Regie führt Dennis Schwabenland. Der Theaterverein Frauenfeld zeigt das Stück am Mittwoch, 20. April, um 19.30 Uhr im Stadtcasino.

Trailer von «Brave New Life». Video: TOBS

Gespräche in Japan mit Technologinnen und Philosophen

Aus «Brave New Life». Bild: PD/Joelschweizer.ch

«Brave New Life» erzählt von einer Zukunft, die noch nicht da ist, aber mit dem heutigen Forschungsstand bereits möglich wäre. Wie weit Wissenschaft und Industrie in Sachen Künstlicher Intelligenz, Bioengineering & Co. tatsächlich schon sind, ist einem wenig bewusst. Dennis Schwabenland hat Technologinnen in Japan interviewt und mit Philosophen diskutiert, wie der wissenschaftliche Fortschritt unsere gesellschaftlichen Normen beeinflussen könnte. Inwiefern ist es ethisch vertretbar, den menschlichen Körper zu verändern? Welchen Massstäben werden wir folgen, wenn die Natur uns kaum noch Grenzen setzt? Werden wir eine neue Form von menschlicher Existenz erreichen und wenn ja – in welcher Gesellschaft wird diese dann leben? (red)

Mittwoch, 20. April, 19.30 Uhr Stadtcasino Frauenfeld; Einführungsreferat um 18.45 Uhr im Hotel Blumenstein (erster Stock). Billette via Eventfrog oder an der Abendkasse.