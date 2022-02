Broadway-Klassiker: Theaterverein Frauenfeld zeigt "Amadeus"

Kultur Die Legende um Mozarts frühen Tod: Der Theaterverein Frauenfeld zeigt den Broadway-Klassiker «Amadeus» im Casino Eine Liebeserklärung an Mozart und seine Musik auf der Theaterbühne: Am 17. Februar ist im Frauenfelder Stadtcasino Peter Shaffers Broadway-Klassiker «Amadeus» zu sehen. Zehn Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in zwei Dutzend Rollen. Mathias Frei 10.02.2022, 16.35 Uhr

Aus «Amadeus»: der Schauspieler Delio Malär als Mozart Bild: PD/Martin Sigmund

In dem auch an deutschen Bühnen überaus erfolgreichen Stück «Amadeus» setzt sich der bekannte englische Dramaturg Peter Shaffer mit einem Gerücht auseinander, das seit dem frühen ungeklärten Tod Wolfgang Amadeus Mozarts immer wieder die Gemüter bewegt hat: Wurde Mozart vom damaligen Hofkompositeur Antonio Salieri vergiftet?

Eine Szene aus dem Stück «Amadeus». Bild: PD/Martin Sigmund

Diese Legende biegt Shaffer höchst bühnengerecht zu einem perfekt konstruierten Reisser um – mit Bombenrollen und effektvollen Situationen. In bilderbogenartigen Episoden, in denen die Musik Mozarts eine wichtige dramatische Funktion hat, zeigt Shaffer in seiner mit vielen internationalen Theaterpreisen ausgezeichneten, weltweit gefeierten Liebeserklärung an Mozart und seine Musik den immerwährenden Kampf des Talents gegen das Genie, des Mittelmässigen gegen das Absolute. Auf Einladung des Theatervereins Frauenfeld bringt die bekannte deutsche Konzertdirektion Landgraf das Stück am Donnerstag, 17. Februar, im Casino zur Aufführung. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Deutschsprachige Erstaufführung war im Wiener Burgtheater

Das Stück feierte 1979 seine Uraufführung im National Theatre in London. Am Broadway in New York war Amadeus im Broadhurst Theatre zu sehen – mehr als tausendmal in Folge zwischen 1980 und 1983. Die deutschsprachige Erstaufführung ging 1981 im Burgtheater Wien über die Bühne. Zehn Schauspielerinnen und Schauspieler spielen im von Udo Schürmer inszenierten Schauspiel 24 Rollen.

«Amadeus»: Donnerstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, Casino. Covid-Zertifikatpflicht (2G). Billette im Vorverkauf bei Eventfrog.ch oder an der Abendkasse.