OSEW sucht händeringend neue Vorstandsmitglieder

Kultur Der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb ist Jahr für Jahr beliebter – dennoch ist seine Zukunft ungewiss Am kommenden Wochenende geht in Sirnach zum 21. Mal der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb (OSEW) über die Bühne. Über mangelndes Interesse kann sich der Anlass nicht beklagen. Hingegen sucht der Verein händeringend neue Vorstandsmitglieder. Olaf Kühne 09.09.2021, 05.20 Uhr

OSEW-Präsident Kurt Baumann wird am kommenden Wochenende zum letzten Mal Pokale überreichen. Bild: PD/Jens Jelitto

Es sind nur kleinere Konzessionen, welche der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb (OSEW) auch in diesem Jahr der Coronapandemie machen muss. So müssen die Veranstalter am kommenden Wochenende, wie bereits 2020, auf ein sonntägliches Finale im Sirnacher Dreitannensaal verzichten.