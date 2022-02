Theater Jetzt spielt "Trainingslager" in Oberwangen

Kultur Das Sirnacher Theater Jetzt zeigt «Trainingslager» in Oberwangen Für ungewöhnliche Aufführungsorte sind Oliver Kühn und sein Theater Jetzt längstens bekannt. Nun zeigt der Sirnacher sein Erfolgsstück Trainingslager im Oberwanger «Schattstübli». 01.02.2022, 16.45 Uhr

Szenenbild des Stücks «Trainingslager» des Sirnacher Theaters Jetzt. Bild: PD

«Wie ticken die Ostschweizer? Und warum können’s die Thurgauer, Appenzeller und St.Galler im alles entscheidenden Moment nicht miteinander? Dieser und anderen Fragen geht das schräg-komische Kammer-Musical «Trainingslager» nach. Dafür spürt es die Geschichte eines real verbürgten Olympiastadions nach, das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts für die Ostschweiz geplant worden war. Auf Einladung der «Tannzäpfler» spielen Monika Romer, Sandro Schneebeli und Oliver Kühn am Sonntag, 13. Februar um 18 Uhr im «Schattstübli» in Oberwangen.