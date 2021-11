Kultur Auf nach Madagaskar: Das Frauenfelder Kindertheater Floh bringt als einziges Schweizer Theater Globi auf die Bühne Diesen Monat führt das Kindertheater Floh eine weitere Tournee zur blauen Kultfigur durch. Auf dem Programm steht das Stück «Globi und der Madagaskarvogel». Leiter Jörg Bernhard gibt einen Einblick. Kim Ariffin 05.11.2021, 04.10 Uhr

Das Kindertheater Floh übt das neue Stück «Globi und der Madagaskarvogel» während des Probeweekends in Bischofszell.

Bild: Benjamin Manser

Die kunterbunten Kostüme anziehen, die Masken über den Kopf stülpen – dann kann die Probe losgehen. Nebst Dialogen kommen Gesänge und actionreiche Szenen vor, die Stimmung ist heiter und aufgeregt. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich in ihrer Rolle wohlfühlen. Nach wiederholten Versuchen läuft dies wie am Schnürchen. Nach der Gesamtprobe in Frauenfeld können sich die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren beim Probeweekend in Bischofszell ein letztes Mal üben. Danach folgen die grossen Auftritte.

Obwohl Globi die erfolgreichste Bilderbuchfigur der Schweiz ist, spielt nur ein einziges Theater seine bekannten Geschichten auf der Bühne vor. Das Frauenfelder Kindertheater Floh führt ab dieser Woche mit dem Stück «Globi und der Madagaskarvogel» eine Tradition fort, die bisher sehr gut beim Publikum ankam. Mit einer Tournee zieht der blaue Papageimensch durch den ganzen Thurgau. Von Frauenfeld nach Wil, Amriswil, Kreuzlingen und zu guter Letzt Weinfelden. Die Vorstellungen gehen jeweils an den Wochenenden über die Bühne, beginnend am Sonntag, 7. November, um 14.30 Uhr im Frauenfelder Stadtcasino, und endend am Sonntag, 12. Dezember. Jörg Bernhard, Leiter des Kindertheaters Floh, sagt:

«15 Kinder und Jugendliche nehmen am Theater teil. Einige übernehmen auch zwei Rollen.»

Die Idee entstand vor rund 20 Jahren. Während eines Znachts meinte ein Techniker, dass es keine Theater von Globi gäbe, obwohl dieser ja eine schweizweit bekannte Figur sei. Dieser Vorschlag stiess auf grosse Anerkennung, jedoch kamen anfangs Unsicherheiten auf. Bernhard erzählt:

Jörg Bernhard, Leiter Kindertheater Floh Frauenfeld.

Bild: Benjamin Manser

«Zuerst hatten wir Bedenken, dass wir mit dem Orell Fuessli Verlag Probleme wegen des Urheberrechts bekämen, weil wir uns nicht immer an die Vorlagen der Bücher halten können.»

Die Sorgen seien hauptsächlich entstanden, weil das Organisationsteam gewusst habe, dass gewisse Szenen aus den Büchern zu aufwendig oder gar zu unrealistisch für ein Theaterstück seien. Dies habe sich zum Glück nicht als Problem erwiesen, erklärt Bernhard. Solange die Kernaussage dieselbe sei, könne man gewisse Rollen und Szenen weglassen und neue dazuerfinden. Seither finden die Globi-Theater alle vier Jahre statt.

Ein mysteriöses Vogelei per Post zugesandt

In der aktuellen Geschichte geht es darum, dass sich Globi mit Professor Federkiel trifft und die beiden gegeneinander Schach spielen. Plötzlich erhält Federkiel von der Post ein Paket, das ein riesiges Ei einer ausgestorbenen Straussenart beinhaltet. Mit Schrecken stellen die beiden fest, dass das Vogelei noch frisch ist und machen sich mit einem kleinen Flugzeug auf den Weg nach Madagaskar. Nach einer unsanften Bruchlandung müssen sie sich durch ein wildes Territorium voller Lemuren und anderer frecher Tiere durchschlagen. Schmunzelnd fügt Bernhard bei:

«Ich will das Ende noch nicht verraten, weil es eine Überraschung bleiben soll.»

Professor Federkiel und Globi spielen Schach während des Probeweekends in Bischofszell.

Bild: Benjamin Manser

Schon seit Beginn stossen die Theaterstücke zur blauen Kultfigur auf grosse Anerkennung. Vor einigen Jahren ging die Geschichte «Globi und die Pirateninsel» über die Bühne, die sich mit 500 Besucherinnen und Besuchern als Hit erwies. Eines ist klar: Solche Zahlen wie bei der Pirateninsel sind dieses Jahr wegen der Coronalage unmöglich zu erreichen. Diesmal gelten die gängigen 3-G-Regeln. Anders wäre es gar nicht erst möglich gewesen, weil andere Massnahmen wie das Abstandhalten viel zu kompliziert wären, wie Bernhard erklärt. Zur Theatergarderobe sagt er:

«Früher haben Leute bei der Herstellung der Kostüme geholfen, seit den letzten Jahren kaufen wir sie. Zudem besitzt das Kindertheater Floh einen Fundus von rund 500 Kostümen.»