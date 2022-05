Szenischer Stadtrundgang thematisiert Migration in Frauenfeld

Kultur Auf der Suche nach dem «Wir»: Szenischer Stadtrundgang will im multikulturellen Frauenfeld Schablonen hinterfragen Von Frauenfeld mit Frauenfeld für Frauenfeld: Zwei Theaterschaffende wollen mit der Bevölkerung einen Stadtrundgang über das Daheim- und Fremdsein erarbeiten. Die Aufführungen sollen im Juni 2023 stattfinden. Kürzlich fand im Stadtlabor dazu eine Art Informations-Kick-off-Veranstaltung statt. Mathias Frei 11.05.2022, 04.30 Uhr

Angeregte Diskussionen nach der Kick-off-Veranstaltung vor dem Stadtlabor. Bild: Mathias Frei

«Wenn mir do si, si mir eifach do. Verschteisch.» So endet ein Gedicht des Berner Literaten Ernst Burren, das den Einstieg in einen Infoanlass bildet. Es geht nicht darum, woher man gekommen ist oder wohin man geht. Die Stadt Frauenfeld beispielsweise ist multikulturell: Ein Viertel der Frauenfelderinnen und Frauenfelder hat nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sogar 40 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Aber viel wichtiger ist: Das alles sind Frauenfelderinnen und Frauenfelder.