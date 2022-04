Streetfood-Fiesta startet in Frauenfeld mit 25 Essens-Ständen

Kulinarik «Fast die Hälfte der Anbieter sind aus dem Thurgau»: Streetfood-Fiesta startet in Frauenfeld Am Freitag, 29. April, startet die Streetfood-Fiesta auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld. Es ist der Auftakt zu einer Tour nach Steckborn, Wattwil, Weinfelden, Arbon und Aadorf. Organisiert wird der Anlass vom Verein Taste of Paradise. Präsident Alex Fischer erzählt, wie er die erste Streetfood-Fiesta 2021 erlebte und was die Gäste erwartet. Janine Bollhalder 29.04.2022, 04.05 Uhr

Die Besucherinnen und Besucher an der Streetfood-Fiesta in Arbon. Bild: PD/Gianluca Lombardi

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Streetfood-Fiesta ins Leben zu rufen?

Alex Fischer

Mitorganisator Streetfood-Fiesta und Präsident des Vereins Taste of Paradise. Bild: Mario Testa

Alex Fischer: Vor ein paar Jahren war ich am Streetfood-Festival eines anderen Veranstalters. Doch es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da dachte ich mir: Mein Team und ich können das besser.

Was hat Sie an besagtem Streetfood-Festival gestört, beziehungsweise: Was machen Sie anders?

Ich habe keine Werbung für den Anlass gesehen. Wie sollen Leute irgendwohin kommen, wenn sie nichts davon wissen? Folglich waren wenig Gäste auf dem Gelände. Ausserdem gab es zu viele Stände und mehrfach die gleichen Gerichte. Das finde ich nicht ansprechend und wollte das anders machen.

Ein Stand mit Wodka der Marke Trojka an der Streetfood-Fiesta 2021. Bild: PD/Gianluca Lombardi

Was erwartet die Gäste der diesjährigen Streetfood-Fiesta?

Wir haben rund 25 Stände auf den Plätzen in Frauenfeld, Steckborn, Weinfelden, Wattwil, Arbon und Aadorf. Dabei werden bis zu 20 verschiedene Länder repräsentiert. Es gibt 700 Sitzplätze plus Stehtische und Barhocker.

Sind es an den verschiedenen Standorten jeweils die gleichen 25 Stände?

Bei mehr als der Hälfte ist das der Fall, ja. Etwa 30 Prozent der Stände sind an den verschiedenen Standorten neu.

Ein blaues Eis in schwarzer Waffel an der Streetfood-Fiesta 2021. Bild: PD/Gianluca Lombardi

Wie wählen Sie die Food-Stände aus?

Über die Jahre meiner Tätigkeit im Bereich des Streetfoods habe ich eine Sammlung von rund 400 Foodständen zusammengestellt. Einige davon haben wir angefragt. Eine Auflage etwa der Stadt Frauenfeld war, dass wir lokale Anbieter berücksichtigen. Das haben wir gemacht, fast die Hälfte der Anbieter sind aus dem Thurgau. Für uns war es auch wichtig, dass die Stände verschiedene Gerichte anbieten, also möglichst kein Gericht an zwei Ständen zu finden ist.

Die Streetfood-Fiesta hat bereits im letzten Jahr stattgefunden. Welche Erfahrungen nehmen Sie mit für die diesjährige Durchführung?

Livemusik an der Streetfood-Fiesta 2021. Bild: PD/Gianluca Lombardi

Der Anlass ist sehr gut angekommen. In Eschlikon beispielsweise hatten wir bis zu 6200 Besucher. Durch die Einlasskontrollen wissen wir nun auch genau Bescheid, wie viele Gäste vor Ort waren. Allerdings war das noch in der Zeit von Coronakonzepten. In diesem Jahr gibt es keine Einlasskontrolle, und wir können die Leute nicht mehr so genau zählen, aber ich rechne mit einer grösseren Anzahl, weil keine Einschränkungen mehr gelten.

Wie aufwendig ist die Organisation der Streetfood-Fiesta?

Ich rechne mit einem Zeitbedarf von zwölf Monaten für den Event. Auch wenn ich die Unterstützung meiner Familie sowie 55 Helferinnen und Helfer habe. Es gilt, viele Aufgaben zu erledigen: die Organisation von Wasser, Strom und Sonnenschutz, aber auch die Abklärungen mit den zuständigen Ämtern sowie das Marketing. Ich bin also bereits an der Planung der nächsten Streetfood-Fiesta.