Kritik an höheren demokratischen Hürden: CVP antwortet auf die Vernehmlassung zur neuen Eschliker Gemeindeordnung Im kommenden März stimmen die Eschliker über ihre neue Gemeindeordnung ab. In dieser gefallen der CVP Eschlikon mehrere Punkte nicht. Olaf Kühne 25.11.2020, 16.35 Uhr

Die Eschliker Gemeindeverwaltung soll künftig mit einem Geschäftsleitungsmodell funktionieren. (Bild: Roman Scherrer)

An den Grundsatz, man soll Kritik immer mit einem Lob beginnen, hat sich die CVP Eschlikon in ihrer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung nicht gehalten. So findet sich der Satz «Ansonsten ist die Revision gelungen und wird dazu beitragen, dass die Gemeinde Eschlikon für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet ist.» erst ganz am Schluss des Schreibens.