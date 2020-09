Kritik an der Informationspolitik der Thurmed: Eine Milliarde Franken im Nebel

Die Thurmed informiert auch die Medien selektiv. CEO Marc Kohler hatte zuletzt grössere Medienauftritte beim Bezug des neuen Frauenfelder Spitals und als er den Schaden der Behandlungssperre während des Lockdowns beklagte. Die «Wochenzeitung» schrieb jedoch am 16. April in Zusammenhang mit der Coronavorsorge: «Warum die Spital Thurgau AG die Soldaten angefordert hat, bleibt unklar. Spitaldirektor Marc Kohler antwortet nicht auf Fragen der ‹WOZ›.» Auch die «Thurgauer Zeitung» hat schon diese Erfahrung gemacht.

Eine Erklärung gab Kohler im März gegenüber dieser Zeitung: «Belastend für uns sind die unzähligen telefonischen, teilweise ausschweifenden Anfragen.» Einen Mediensprecher, der ihn entlasten könnte, gibt es nicht. Auf der Website heisst es: «Medien richten Ihre Anfrage bitte an Dr. Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau.»