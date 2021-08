Aadorfer kritisieren in Leserbriefen das geplante Bahnhofprojekt

Kritik «Alarmbild einer ‹Unarchitektur› der Gegenwart»: Aadorfer wettern in Leserbriefen gegen die Neugestaltung des Bahnhofareals – Gemeindepräsident relativiert Aus der Gemeinde Aadorf sind mehrere Leserbriefe zum Thema Bahnhofneugestaltung eingegangen. Das «farblose Projekt», das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der SBB und einem Privatgrundbesitzer vorgeschlagen hat, missfällt einzelnen. Gemeindepräsident Matthias Küng glaubt zu wissen, warum das so ist. Miguel Lo Bartolo 11.08.2021, 04.10 Uhr

Das Aadorfer Bahnhofareal soll modernisiert werden. Mit dem vorliegenden Projekt sind aber nicht alle einverstanden. Bild: PD

Die Neugestaltung des Aadorfer Bahnhofareals steht im Gegenwind. Mehrere Leserbriefe zeugen davon, dass das vorliegende Projekt nicht überzeugt. Mehr noch: Der geplante Neubau sei «ein modischer Fremdkörper ohne architektonischen Bezug zum historischen Bahnhofgebäude». Letzteres wurde 1912 im Hinblick auf den Besuch des deutschen Kaisers Wilhelm II. errichtet, der aber schliesslich nie in Aadorf Halt machte. Seither steht es leer und erfüllt keinen eigentlichen Zweck.

Bei sämtlichen eingegangenen Wortmeldungen aus der Bevölkerung ist eine gewisse Kongruenz festzumachen, wenn es um die Eingliederung ins Ortsbild geht. Diese sei nämlich im vorliegenden Fall nicht nur ungenügend vorhanden. Vielmehr stehe der «charakterlose Betonblock» in starkem Kontrast zum umliegenden Gelände. Dass das gesamte Bahnhofareal in diesem Stil daherkommen soll, sei umso unverständlicher. So sondere sich das Gebiet vom Rest der beschaulichen Gemeinde ab.

Verständnis für kritische Stimmen

Was sagt Gemeindepräsident Matthias Küng zu den Rückmeldungen, die der geplante Bau von SBB, Gemeinde und privatem Grundbesitzer unlängst ausgelöst hat? Immerhin sprach man bei der Medienveranstaltung Anfang Juni noch davon, alle Interessen gleichermassen berücksichtigen zu wollen.

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

«Ich kann die kritischen Stimmen verstehen. Nur vergessen viele, dass der Neubau lediglich ein Teilprojekt der Bahnhofneugestaltung ist.»

Beim Gebäude, das als Betonblock verunglimpft wird, handle es sich überdies um ein privates Projekt auf Bauland. Bauherr ist Enver Jashari, Betreiber des Restaurants Barone. Die Gemeinde könne folglich nur bedingt Einfluss nehmen, sagt Küng.

Im Zuge der umfangreichen Neugestaltung sollte Jasharis Liegenschaft ausserdem nicht aus dem Raster fallen. Denn nebst dem Bahnhofareal stünden auch andere «Modernisierungen» an. So soll etwa auf der gegenüberliegenden Strassenseite der längst in die Jahre gekommene Lindensaal abgerissen werden. «So gestaltet sich ein immer grösserer Teil des Geländes um den Bahnhof urbaner», sagt Küng. Das könne man gut finden oder eben nicht. Bei architektonischen Fragen schwinge immer auch etwas Subjektivität mit.

Private und öffentliche Interessen vereint

Dass sich die Kritiker derweil so fest auf den Neubau konzentrieren, führt Küng auf die «möglicherweise unglücklich gewählte Visualisierung» zurück, bei der das Gebäude eine dominante Rolle im Projekt einzunehmen scheint. Dabei würden aber die vielen öffentlichen Interessen, die der Neubau abdeckt, ausser Acht gelassen. Am reizlosen Kiosk stört man sich schon seit geraumer Zeit. Er soll in den Neubau umsiedeln. Dort sollen auch öffentlich zugängliche WCs Einzug finden. «Alles nach SBB-Norm», sagt Küng. Des Weiteren biete die geplante Überdachung Schutz vor Wind und Wetter – auch für die Velos, die derzeit noch bei heruntergekommenen Abstellplätzen parken.

«Das ist das Gute an diesem Projekt. Es vereint die öffentlichen und privaten Interessen.»

Das öffentliche Interesse des Ortsbildschutzes scheint jedenfalls die Ausnahme der Regel zu sein. Laut Matthias Küng soll im Oktober der erste öffentliche Informationsanlass zum Projekt stattfinden. Dort wolle man die Neugestaltung eingehend und aus allen erdenklichen Aspekten beleuchten. Man erhoffe sich, dass sich dadurch die Zweifel aus der Bevölkerung an der Vereinbarkeit des neuen, urbanen Ortsteils mit dem umgehenden Gebiet beseitigen lassen. Küng schreibt gerade an der Abstimmungsbotschaft. «Wir sind auf der Zielgeraden.»