Krise verhindert Startschuss zur Sanierung des Greuterhofs in Islikon nicht

Der über 200-jährige Greuterhof in Islikon wird bis September saniert. Der Start des Bauprojekts für Kosten in Höhe von 2,6 Millionen Franken ist erfolgt. An Hotel und Restaurant im Westteil des Areals werden derweil keine Bauarbeiten vorgenommen.