Kriminalität Verbrecherjagd im Netz: Die Kantonspolizei Thurgau sucht Cyberpolizisten Die Ermittlungseinheit Cybercrime soll im Endausbau 21 Personen umfassen. Sie kümmert sich auch um die digitalen Spuren bei Verbrechen wie Mord. Aktuell sind vier Jobs auf der Stellenplattform des Kantons Thurgau ausgeschrieben. Sebastian Keller 08.01.2021, 18.30 Uhr

Im Internet ereignen sich sehr viele Verbrechen. Deshalb müssen auch die Behörden ihre personellen Ressourcen in diesem Bereich aufrüsten. KEYSTONE

Die Kantonspolizei Thurgau fahndet derzeit auf dem Arbeitsmarkt nach Fachleuten: Ermittlerin Cyberdelikte, Fachspezialist Datenauswertung und -analyse. Auf dem Stellenportal des Kantons Thurgau sind aktuell vier Stellen für die neue Ermittlungseinheit Cybercrime ausgeschrieben.

Im Endausbau soll diese Einheit 21 Personen umfassen, wie Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage sagt. Sieben Personen davon arbeiten bereits in unterschiedlichen Einheiten bei der Thurgauer Polizei. Sie nehmen «bestimme Aufgaben im Bereich Cybercrime» nebenamtlich war.

Stichwort «nebenamtlich»: So ist der Cyberkriminalität im 21. Jahrhundert nicht mehr beizukommen. Polizeisprecher Meili nennt denn auch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft und die damit einhergehende Verlagerung der kriminellen Aktivitäten ins Internet als einen Auslöser für den Aufbau der Einheit.

Immense Datenmengen gilt es zu durchforsten

Die Cyberpolizisten sollen bei Delikten ermitteln, bei denen «das Internet oder digitale Geräte als Tatmittel eine Rolle spielen». Die Palette reicht laut Meili von Ermittlungen nach Angriffen von Cyberkriminellen auf Firmen über die Bearbeitung von Vermögensdelikten - Stichwort Internetbetrug - bis hin zu Ermittlungen im Zusammenhang mit verbotener Pornografie, die im Internet ausgetauscht werde. Es gebe aber auch bei «klassischen» Delikten im Verlauf der Polizeiarbeit immer grössere Mengen von Daten auszuwerten - so etwa von Smartphones oder anderen Datenträgern.

Ein Beispiel findet sich in der Botschaft an das Parlament zur Erhöhung des Korpsbestands. Denn: Die Schaffung des Cybercrime-Dienstes ist Teil des vom Grossen Rat im Jahr 2020 beschlossenen Ausbaus der Polizei. Innerhalb von zwölf Jahren sollen 475 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit im Kanton Sorgen; bisher waren es 384. In der Botschaft heisst es: Es seien digitale Spuren bei herkömmlichen Delikten, die der Kantonspolizei die meiste Arbeit bescherten. Und weiter:

«Äusserst problematisch ist dabei, dass die Menge solcher digitaler Spuren sehr rasant wächst, beispielsweise bei einem Tötungsdelikt.»

Opfer, Täter sowie weitere Involvierte hätten Mobiltelefone und andere Speichergeräte auf sich und hinterlassen Spuren im digitalen Raum.

Pulvershaus und die aufwendige Ermittlung

In der Botschaft wird die Problematik an einem realen Beispiel veranschaulicht: Im Fall des Leichenfundes im Erler Weiler Pulvershaus im Jahr 2017 hätten sich «während sieben Monaten vier bis fünf Personen ausschliesslich mit der Auswertung digitaler Spuren beschäftigt». Die verkohlte Leiche wurde im Sommer 2017 von einer Spaziergängerin gefunden. Der rund zwei Monate später gefasste Tatverdächtige, ein Serbe, musste sich unlängst vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, seinen Landsmann wegen Geldschulden ermordet zu haben. Im November 2020 verurteilten St.Galler Richter den Mann wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren und verwiesen ihn für 15 Jahre des Landes.

Die Thurgauer Cyber-Einheit ist laut Botschaft ein eigenständiger Dienst innerhalb der Kriminalpolizei. In diesem werden die Aufgaben der Spurensicherung, der Datenauswertung- und analyse sowie der Ermittlung zusammengefasst. Die eigentliche Cyberermittlung sei neu zu schaffen, heisst es weiter. Daniel Meili konkretisiert: Die Kantonspolizei Thurgau ermittle «selbstverständlich bereits heute» bei Cyberdelikten. Der Sprecher betont:

«Die ausgeschriebenen Stellen stärken und erweitern unsere Fähigkeiten.»

Für die 14 neuen Mitarbeiter werden auch Büroräume und Arbeitsplätze benötigt - sowie zusätzlich je ein zweiter Computerarbeitsplatz. Wegen der zusätzlichen Aufgaben muss auch die separate Informatik-Infrastruktur aufgerüstet werden. Derzeit gibt die Kantonspolizei laut Botschaft rund 100'000 Franken für Server und Speicherung aus. Diese Kosten werden sich bedingt durch die Personalaufstockung und die zusätzlichen Aufgaben «voraussichtlich verdoppeln», wobei die benötigte Speichermenge der treibende Kostenfaktor sei.

Auch Cyberpolizisten müssen als Polizisten ausgebildet sein

Bei Cybercrime-Ermittlern handelt es sich um gefragte Spezialisten. Beim Aufbau einer ähnlichen Abteilung bekundete unlängst der Kanton Basel-Landschaft laut «BZ Basel» Mühe bei der Rekrutierung. Grund: Auch Bund und Privatfirmen buhlen um diese Leute. Zudem seien die Löhne des Staates nicht konkurrenzfähig mit jenen der Privatwirtschaft. Hat auch die Kantonspolizei Thurgau Schwierigkeiten, geeignete Personen zu finden? Der Thurgauer Polizeisprecher Meili sagt: «Das wird sich zeigen, die Bewerbungsfrist für die vier Stellen läuft noch knapp zwei Wochen.»

Dem Anforderungsprofil entspricht ohnehin nicht jeder Computer-Crack. Bewerber müssen - neben weiteren Voraussetzungen - eine bestimmte Ausbildung vorweisen können: Polizist mit eidgenössischem Fachausweis.