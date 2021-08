Tankstellenüberfälle in Arbon häufen sich

Kriminalität Räuber im Hoch: Tankstellenüberfälle häufen sich in Arbon Überfälle sind eine der sichtbarsten Formen von Kriminalität. In Arbon gab es jüngst mehrere Überfälle auf Tankstellenshops. Wichtig ist nach einem solchen Zwischenfall die Betreuung der Mitarbeitenden, wie Fachleute immer wieder betonen. Robin Bernhardsgrütter 09.08.2021, 09.39 Uhr

Eine Maskenpflicht im Tankstellenshop hat nach einem Überfall etwas Ironisches. Bild: Manuel Nagel

Eine maskierte Person mit Kapuze und Maske betritt den Tankstellenshop, bedroht die Kassiererin, zückt eine Waffe, flüchtet mit Geld. Ein Überfall ist das Horrorszenario aller Mitarbeitenden in Tankstellenshops. In Arbon gab es im vergangenen halben Jahr eine Häufung solcher Überfälle in verschiedenen Tankstellen.

Arbon als Hotspot für Überfälle

Im Februar wurden innerhalb von 24 Stunden in Arbon eine Coop- und eine Agrola-Tankstelle überfallen. Bei beiden Zwischenfällen wurden die Angestellten bedroht und die Täter flüchteten mit Bargeld. Im April wurde eine Avia-Tankstelle Opfer eines solchen Raubüberfalls. Auch hier wurde Bargeld gestohlen. Im Juli dann wieder zwei Überfälle auf eine Coop- und eine BP-Tankstelle in Arbon.

Claudia Brunner vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau sagt:

«Die Ermittlungen zu den Raubüberfällen laufen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Delikten besteht, ist derzeit noch unklar.»

Wichtig nach so einem teils traumatischen Ereignis ist die Betreuung der Mitarbeitenden. «Die Auswirkungen eines Überfalls auf Mitarbeitende sind unterschiedlich», schreibt Luana Covre von Volg Konsumwaren AG, welche Konzeptgeberin der Agrola-TopShops sind. «Das ist von Person zu Person verschieden.» Sie sagt weiter:

«Mit Carelink haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der den betroffenen Mitarbeitenden zur psychologischen Betreuung zur Verfügung steht.»

Auch Mitarbeiter von Coop-Tankstellen steht ein solches Careprogramm zur Verfügung. «Wir bieten den Mitarbeitenden aktiv eine Nachbetreuung durch den internen Psychologischen Dienst an. Sie entscheiden selbst, ob sie diesen in Anspruch nehmen möchten», erklärt Sabine Schenker, Mediensprecherin der Coop Mineraloel AG.

Ob ein betroffener Mitarbeiter den Dienst fortsetzen wolle oder nicht, stehe ihnen nach einem solchen Zwischenfall frei. Auch ob sie sich in den Folgetagen fähig fühlen, zu arbeiten, werde von Fall zu Fall angeschaut.

Präventivschulung und Investition in Sicherheitskonzept

Um in solchen Situationen möglichst korrekt zu reagieren, bieten die Tankstellenshop-Betreiber präventive Schulungen an. Zudem gebe es Sicherheitskonzepte, um solche Zwischenfälle verhindern oder zumindest vermindern zu können. Luana Covre sagt zu den Präventivmassnahmen der TopShops:

«Das Thema Überfälle wird in internen Schulungen regelmässig thematisiert und die Mitarbeitenden werden entsprechend geschult, um sich im Notfall richtig zu verhalten.»

Grundsätzlich wollen sich die Shopbetreiber aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Doch es ist spürbar, wie wichtig den Firmen die Sicherheit und die Betreuung der Mitarbeitenden ist.

Überfälle in Arbon ein Zufall

Die Häufung von Tankstellenüberfällen in Arbon deckt sich allerdings nicht mit dem Gesamtbild. Coop zum Beispiel habe in der Vergangenheit viel in ihre Sicherheitskonzepte investiert, weswegen sich die Anzahl der Überfälle reduziert habe. Auch Luana Covre erklärt: «Im Schweizer Detailhandel kommt es leider immer wieder zu Überfällen. Was die TopShops anbelangt, können wir keine aussergewöhnliche Häufung feststellen.»

Im Kanton St.Gallen sei die Lage relativ ruhig. «Wir können keine Häufung von Tankstellenüberfällen feststellen», sagt Florian Schneider, Polizeisprecher der Kantonspolizei St.Gallen.