KREUZLINGEN Streit um Stadthaus und Tiefgarage tobt weiter: Initiativkomitee fordert schnellere Neuplanung und wirft Stadtpräsident zu langsames Tempo vor Das Initiativkomitee Freie Festwiese meldet sich mit einem offenen Brief zu Wort. Es will, dass das bestehende Stadthaus-Projekt endlich aufgegeben wird und dafür zwei andere Vorhaben unverzüglich angegangen werden. Es könnte sein, dass es offene Türen einrennt. Urs Brüschweiler 24.03.2021, 04.30 Uhr

Auf der Kreuzlinger Festwiese kann wohl kein Stadthaus gebaut werden, aber vielleicht gibt es darunter bald eine Tiefgarage und oberirdisch einen Park. Bild: Reto Martin

(8. August 2019)

Das Stadthaus-Projekt auf der Festwiese ist tot. Aber wie tot ist es denn nun genau? Darüber streitet sich aktuell das erfolgreiche Initiativkomitee Freie Festwiese mit dem Stadtrat. Die neuste Eskalation ist ein offener Brief. Das Initiativkomitee habe juristische Abklärungen beim Kanton Thurgau getroffen, heisst es darin. Und zwar bezüglich der zukünftigen Volksbefragung über das nun verlangte Alternativprojekt an einem anderen Standort. «Es gibt keinen Grund, eine Volksabstimmung mit einer weiteren Abstimmungsfrage zum bestehenden Stadthaus-Projekt aufheben zu lassen.» So laute die Antwort aus Frauenfeld, schreibt das Initiativkomitee im offenen Brief.

Eine Gegenüberstellung der Projekte ist nicht geplant

Das Verwirrende an der Sache: Eine solche zusätzliche Abstimmungsfrage war gar nie geplant. Das Komitee spricht davon, dass der Stadtrat bei der nächsten Volksentscheidung über das Alternativprojekt eine Gegenüberstellung des neuen und des alten Vorhabens plane. Weder Stadtpräsident Thomas Niederberger noch Andreas Keller, Generalsekretär des Departements für Inneres und Volkswirtschaft, sehen ein solches Vorgehen aber als nötig und zielführend. Sowohl im Rechtsgutachten, welches die Stadt vor der Abstimmung über die Initiative einholte, noch in der Volksbotschaft zum 7. März ist eine solche Gegenüberstellung erwähnt, betont Niederberger. Es ist lediglich so, dass als Folge der Annahme eines Alternativprojekts das bisherige Projekt automatisch und gänzlich abgeschrieben wird.

Jost Rüegg

Initiativkomitee Freie Festwiese Bild: PD

«Wir hatten dies mit der Gegenüberstellung so wahrgenommen. Aber wenn es nicht so geplant ist, dann sind wir uns ja einig.»

Das sagt Jost Rüegg vom Initiativkomitee auf Anfrage. Nichtsdestotrotz ist er unzufrieden mit dem Stadtrat und vor allem dem Tempo, welches dieser eben nicht anschlägt.

Tiefgaragen-Abstimmung als Weg aus der Blockade

Zwei Projekte seien jetzt unverzüglich anzugehen, heisst es im offenen Brief weiter. Das ist erstens die Tiefgarage mit Gestaltung der Festwiese als Park: Es existiert dazu in den Schubladen ein Siegerprojekt aus einem Wettbewerb von 2007 mit dem Namen «Dialogos», welches gemäss Komitee als Grundlage dienen soll. Jost Rüegg betont, dass man dieses rasch vors Volk bringen soll. Auch eine solche positive Abstimmung würde laut ihm das derzeit nur auf Eis gelegte alte Stadthaus-Projekt ersetzen und endgültig abschreiben.

Angst vor der «pro forma»-Taktik

Das zweite vom Komitee geforderte Vorhaben ist natürlich die Optimierung der Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung. «Wir erwarten vom Stadtrat zwei Projekte, die Hand und Fuss haben», sagt Rüegg. Beide müssten breit abgestützt sein und vom Stadtrat dem Volk zur Annahme empfohlen werden, heisst es im offenen Brief. Beim Komitee schwingt die Befürchtung mit, der Stadtrat hänge nach wie vor am alten Stadthaus-Projekt und wolle diesem durch die Erarbeitung einer «pro forma»-Lösung wieder den Vorzug geben.

Die Zentrumsgestaltung kommt aufs Tapet

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen Bild: PD

«Wir werden selbstverständlich ein gutes Projekt für die Stadtverwaltung ausarbeiten, das eine breite Zustimmung erhält.»

Das erwidert Stadtpräsident Thomas Niederberger. «Die Arbeit daran hat bereits begonnen.» Bei der Tiefgarage gibt sich die Exekutive noch zurückhaltender. Zuletzt stellte man noch klar, dass keine Investitionen möglich seien, solange das alte Projekt zumindest juristisch noch existiere. Niederberger erwähnt nun aber auch, dass man die Frage der künftigen Zentrumsgestaltung im Rahmen der offenen Neuplanung natürlich nicht ausklammere. «Wir denken in diesem Zusammenhang auch an, wie sich das Gebiet der Festwiese nach der Aufhebung des Schlusssteins entwickeln kann.»