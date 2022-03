Kreuzlingen Digitales Lernen muss stärker ins Auge gefasst werden – Schlüsselübergabe an der Pädagogischen Hochschule Thurgau Priska Sieber tritt mit viel Lob als Rektorin der PHTG zurück. Ihre Nachfolgerin Sabina Larcher ist eine einstige Absolventin des Lehrerseminars. Die Herausforderung sehe sie darin, Bestehendes zu hinterfragen, Neues hineinzutragen und dafür die Balance zu finden. Judith Schuck 01.03.2022, 11.20 Uhr

Sebastian Wörwag, Präsident des Hochschulrats, die neue Rektorin Sabina Larcher und Prorektor Thomas Merz bei der «Schlüsselübergabe». Bild: Judith Schuck

Fast exakt vor zehn Jahren trat Priska Sieber ihre Stelle als Rektorin der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen an, am 27. Februar 2012. Am 28. Februar 2022 feierte sie ihren Abschied. Nun übernimmt Sabina Larcher das Amt.

Regierungsrätin Monika Knill, die auch Mitglied des Hochschulrats ist, würdigte in einer Rede Siebers Wirken: Priska Sieber sei die zweite Rektorin der noch jungen PHTG gewesen. In den zehn Jahren, in denen sie die Hochschule leitete, habe sie viel erreicht, wie die Etablierung neuer Studiengänge, von der Aufbau- zur Konsolidierungsphase.

«Priska Sieber hat die Aufbruchstimmung damals genutzt und Kraft in verschiedene Projekte gelenkt.»

Hierzu zähle vor allem die Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz und inzwischen auch der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Gestaltung (HTWG) in Konstanz. Während ihrer Amtszeit habe es viele Hochs und wenige Tiefs gegeben. Zu den Tiefs gehörten sicherlich die Vorfälle um die Freistellung des Prorektors Matthias Begemann 2019.

Priska Sieber tritt als Rektorin der PHTG ab. Bild: Judith Schuck

Sieber hatte sich im Vorfeld davon distanziert, dass ihr Rücktritt damit in Zusammenhang stünde, die zehn Jahre seien von Anfang an vorgesehen gewesen. Der Abend in der Aula der Pädagogischen Maturitätsschule sollte schliesslich durchweg von den Hochs geprägt sein: «Dein Feuer für die PHTG wurde selbst durch einen Regenguss nie zum Erlöschen gebracht», lobte Knill das Engagement Siebers.

Akkreditierung und Kooperation mit ausländischen Hochschulen sind Höhepunkte

Sebastian Wörwag, Präsident des Hochschulrats, hob hervor, dass Priska Sieber es geschafft habe, die PH von einer seminaristischen Hochschule zu einer akkreditierten und anerkannten zu entwickeln. Durch ihre Fachlichkeit sei es ihr gelungen, die Strukturen zu stärken. Ihrem Spirit der Zusammenarbeit sei es zu verdanken, dass aus der Kooperation mit Externen wie Uni und HTWG Konstanz tragfähige Verbindungen gewachsen seien.

Prorektor Thomas Merz, der in den letzten drei Monaten als Interimsrektor fungierte, zeigte sich beeindruckt, was für eine funktionierende PH Sieber hinterlassen habe. Obwohl er diesen Einblick genossen hatte, sei er nun froh, den Schlüssel an die neue Rektorin Sabina Larcher übergeben zu dürfen.

Bestehendes hinterfragen und Neues hineintragen

Larcher wechselt von der Pädagogischen Hochschule der FH Nordwestschweiz nach Kreuzlingen. Der Saal, in dem sie am Vorabend des 1. Märzes in ihr Amt eingeführt wurde, war ihr alles andere als unbekannt: «Vor 35 Jahren habe ich in diesem Saal das Diplom erhalten und bin mit der Überzeugung aus der Tür marschiert, niemals zu unterrichten und mich niemals mit Schule zu befassen», gibt sie sichtlich gerührt zu.

Die neue Rektorin Sabina Larcher. Bild: Judith Schuck

Doch sollte auf die Ausbildung zur Primarlehrerin noch ein Pädagogikstudium in Zürich folgen. 2002 promovierte sie zum Thema «Einstieg in den Lehrberuf, Untersuchungen zur Identitätsentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern im ersten Berufsjahr». Ihre Identität im Lehrbereich verfestigte sich über die Jahre immer mehr, ob im Thurgau, Schaffhausen, Zürich oder Aargau sowie seit 2015 als Direktorin der PH an der FH Nordwestschweiz.

«Ich freue mich sehr, meine Überzeugungen, die ich in den vergangenen 35 Jahren etabliert habe, zurück an die PHTG zu bringen», so Larcher. Die Herausforderung sehe sie darin, Bestehendes zu hinterfragen, Neues hineinzutragen und dafür die Balance zu finden. Die Pandemie habe die wichtige Rolle von Schule vor Augen geführt, ob im Sozialen, Kulturellen oder Digitalen.

«Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Austauschs und der Begegnung.»

Gerade der Umgang mit Digitalem in Bezug auf Lernen müsse stärker ins Auge gefasst werden. «Was macht hier pädagogisch und didaktisch Sinn?» Ein souveräner Umgang mit dieser neuen Kulturtechnik sei ihr ein Anliegen. Gerade die aktuellen politischen Ereignisse in der Ukraine zeigten, wie wertvoll Demokratisierung, das Beurteilen von Informationen, eine Einflussnahme auf technologische Entwicklungen seien und die Möglichkeit, Gesellschaft mitgestalten zu können.