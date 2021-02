Kreuzlingen Mitglieder der CVP sprechen sich klar gegen Initiative «zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» aus Am 7. März entscheiden die Kreuzlinger Stimmberechtigten über die Initiative gegen den Bau des neuen Stadthauses auf dem Bärenplatz. Die CVP Ortspartei empfiehlt ein Nein. 09.02.2021, 16.55 Uhr

Auf der Wiese zwischen Bärenplatz und Dreispitz ist der Neubau des Kreuzlinger Stadthauses geplant. Bild: Reto Martin

(7. Januar 2021)

(red) In einer Umfrage hätten sich die Mitglieder der CVP Kreuzlingen deutlich im Verhältnis 3 zu 1 gegen die Initiative «zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» ausgesprochen und damit ein klares Votum für die Umsetzung des vom Volk beschlossenen Stadthauses auf dem Bärenplatz mit Tiefgarage und Neugestaltung der Festwiese abgegeben, heisst es in einer Medienmitteilung.

Am 7. März stimmt die Kreuzlinger Bevölkerung über die Initiative ab. Bei einem Ja müsste der Stadtrat eine weitere Variante für ein Stadthaus an einem anderen Standort ausarbeiten. Dafür müssten weitere Steuergelder für Planungskosten in wohl erheblicher Höhe aufgewendet werden. Die neue Variante müsste anschliessend dem bereits bewilligten Projekt auf dem Bärenplatz gegenübergestellt und dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden.

«Dem Vorstand der CVP Kreuzlingen liegt die Umsetzung des Volksentscheids zum neuen Stadthaus am Herzen.»

Dem Vorstand sei es entsprechend wichtig, dass sich die Partei zu dieser Frage öffentlich positioniere und diese Positionierung breit abgestützt sei. Da eine Versammlung zur Parolenfassung in der aktuellen Lage nicht in Frage kam, seien die Mitglieder per E-Mail und per Brief angeschrieben worden, mit der Bitte ihr Votum via Doodle, E-Mail oder Briefpost abzugeben. «Erfreulicherweise ist fast die Hälfte der Mitglieder diesem Aufruf gefolgt», ist der Mitteilung zu entnehmen.

Keine konkrete Alternative zum Projekt

Mehrere Mitglieder hätten als Grund für ihre ablehnende Haltung angegeben, dass das Volk sich bereits vor über vier Jahren für das Stadthaus auf dem Bärenplatz ausgesprochen habe und mit der Initiative dieser Volkswillen in Frage gestellt werde. Ausserdem sei keine konkrete Alternative zum Projekt ersichtlich.

Das Stadthaus mit Tiefgarage und Neugestaltung der Festwiese und damit der Volksentscheid wurde auf verschiedensten Ebenen bekämpft. Die anderen Vorstösse der Projektgegner hätten bereits Schiffbruch erlitten. So hat das Verwaltungsgericht die Stimmrechtsbeschwerde eines Projektgegners wegen angeblich unsachlicher und irreführender Aussagen in der Abstimmungsbotschaft kürzlich abgewiesen und auch die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege hat den Standort auf dem Bärenplatz als richtig eingestuft und mit dem Umgebungsschutz der ehemaligen Klosterkirche für vereinbar erklärt. Zum Schluss heisst es:

«Mit einem Nein zur Initiative könnte es endlich vorwärtsgehen mit dem Projekt Stadthaus, was die CVP Kreuzlingen begrüssen würde.»