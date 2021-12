Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen stellt ihr Budget 2022 vor

Kreuzlingen «Künftig scherbelen die Glocken nicht mehr so»: Die Kirchgemeinde will für 20'000 Franken die Klöppel ersetzen Kommende Woche entscheiden die Stimmberechtigten der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen an der Gemeindeversammlung über das Budget 2022. Es geht von einem Defizit von rund 29'000 Franken aus. Rahel Haag 01.12.2021, 16.45 Uhr

Die Glocken der evangelischen Stadtkirche in Kreuzlingen erhalten neue Klöppel. Bild: Reto Martin

(21. Juni 2018)

Insgesamt gut 103'000 Franken will die Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen im kommenden Jahr in die Glocken der Stadtkirche und der Kirche in Kurzrickenbach investieren. In der Stadtkirche sollen die Klöppel der fünf Glocken ersetzt werden. Dadurch könne die Belastung auf die Glocken und das Bauwerk vermindert werden, sagt Kirchenpflegerin Marianne Pfändler im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag.