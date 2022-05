Kreuzlingen: Prozess gegen Chefs der Herzklinik beginnt am Montag

Kreuzlingen Dreitägiger Prozess gegen die Chefs des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee Die Verantwortlichen der Kreuzlinger Klinik sollen über eine Briefkastenfirma Medizinalprodukte bezogen und zu übersetzten Preisen den Krankenkassen verrechnet haben. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Thomas Wunderlin 09.05.2022, 09.29 Uhr

Die drei Angeklagten vor dem Eingang des Bezirksgerichts Kreuzlingen: Dierk Maass (mit grüner Krawatte) Martin Costa (blaue Krawatte) und Antoinette Airoldi. Bild: Ralph Ribi

Vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen stehen ab diesem Montag die drei führenden Verantwortlichen des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee: Geschäftsführer Martin Costa, Vizedirektorin Antoinette Airoldi und Mit-Gründer Martin Dierk Maass. Das Bezirksgericht geht von drei Verhandlungstagen aus.

Die Ermittlungen der Thurgauer Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen des Herz-Neuro-Zentrums in Kreuzlingen und Konstanz haben sich in die Länge gezogen. Über ProVentis, eine von den Klinikchefs betriebene Handelsfirma, soll den Patienten beziehungsweise ihren Krankenkassen zwischen 2005 und 2011 überteuerte Medizinalprodukte verrechnet worden sein. Dabei hätten sich die drei Klinikchefs persönlich bereichert

Vor vier Jahren sah es aus, als kämen die jahrelangen Untersuchungen zu einem Abschluss. Damals stapelten sich bei der Staatsanwaltschaft bereits 40 Bundesordner an Akten. Im Oktober 2018 reichte sie am Bezirksgericht Kreuzlingen Klage wegen gewerbsmässigen Betrugs und ungetreuer Geschäftsführung mit Bereicherungsabsichten gegen die drei Klinikchefs ein. Diese beteuern ihre Unschuld. In ihrer Anklage forderte die Untersuchungsbehörde für die drei Geschäftsleitungsmitglieder der Klinik Freiheitsstrafen zwischen zwei und vier Jahren, erklärte damals der angeklagte Geschäftsführer Martin Costa.