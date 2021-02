Kreuzlingen Die Zebras müssten zügeln: Die Klinik Seeschau will sich vergrössern Die Kreuzlinger Privatklinik will für insgesamt 9,1 Millionen Franken eine Scheune zu einem Ärztehaus umbauen und einen neuen Stall für die Zebras erstellen. Rahel Haag 10.02.2021, 04.20 Uhr

Die Zebras der Klinik Seeschau in Kreuzlingen sollen einen neuen Stall erhalten. Eines der Tiere reibt sich genüsslich an einem Visier. Bild: Kevin Roth

Die Klinik Seeschau stösst an ihre Grenzen – schon wieder. Im Juni 2018 waren erst eine Erweiterung um zwei neue Anbauten sowie der Umbau der bestehenden Gebäude abgeschlossen worden. Nun lagen bis am

21. Januar zwei weitere Baugesuche öffentlich auf. Einerseits soll die Scheune auf dem ehemaligen Gutshof zu einem Ärztehaus umgenutzt werden. Das hat zur Folge, dass andererseits ein neuer Stall für die Zebras der Klinik gebaut werden soll, weil diese derzeit in der Scheune untergebracht sind. Kostenpunkt: 9,1 Millionen Franken.